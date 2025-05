A Fifa realizou, nesta semana, seu 75º congresso da história no Paraguai. No encontro, Gianni Infantino falou sobre o novo formato do Mundial de Clubes, que, em sua opinião, representa uma revolução histórica para o futebol em todas as esferas.

O torneio começa no dia 14 de junho e, a menos de um mês do início da competição, a Fifa conduziu seu maior evento com a presença de representantes de todas as confederações do mundo. Infantino destacou que o Mundial de Clubes superará a Copa do Mundo.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, fala no 75º Congresso da entidade (Foto: Reprodução / Fifa)

— Temos mais países representados na Copa do Mundo de Clubes, nesta primeira edição, do que nos 100 anos de história da Copa do Mundo (de seleções), porque atualmente os clubes são multinacionais. Eles têm bons jogadores de todas as partes do mundo. Temos 90 de vocês que estarão diretamente envolvidos — disse aos participantes do Congresso.

Gianni Infantino usou o Paraguai, país que sediou a reunião, como exemplo. O presidente da Fifa citou que nenhum clube paraguaio se classificou para a competição, mas destacou que atletas do país jogarão por clubes de outras nações. Em abril, Infantino falou sobre os jogadores que estarão no torneio e estimou que 86 países serão representados por atletas dos 32 clubes participantes.

Presente nos Estados Unidos em vários momentos nos últimos meses, Gianni Infantino fez um aceno, ainda que indireto, a Donald Trump. O comandante da Fifa esteve na Casa Branca mais de uma vez para encontros e reuniões com autoridades norte-americanas.

Donald Trump e Gianni Infantino se encontraram em reunião de força-tarefa para torneios nos Estados Unidos (Foto: Divulgação / FIfa)

— O mundo será bem-vindo nos Estados Unidos. Com certeza, os jogadores, todos os envolvidos, todos nós, mas principalmente todos os torcedores. Isto não parte de mim, mas do governo norte-americano.

Premiação do Mundial de Clubes

Cada equipe confirmada no torneio receberá US$ 15,21 milhões (cerca de R$ 86 milhões) apenas pela participação. O campeão poderá faturar até US$ 125 milhões (aproximadamente R$ 713 milhões), segundo as projeções da entidade.

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras podem bater seus recordes de arrecadação caso sejam campeões do torneio, que começa no dia 14 de junho e vai até o dia 13 de julho.