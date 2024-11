Como a crise financeira do Lyon pode afetar o Botafogo?

Luiz Henrique em ação pelo Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Pedro Brandão , supervisionado por Lance! • Publicada em 17/11/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Nesta sexta-feira (15), a Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) do futebol francês decidiu pelo rebaixamento do Olympique Lyonnais para a segunda divisão da França na próxima temporada. Além disso, o clube fica proibido de contratar na próxima janela de transferências se não melhorar a sua situação financeira. O dono do Lyon é John Textor, também mandatário da SAF do Botafogo.

Parte do grupo "Eagle Football", Alvinegro pode ser diretamente afetado pela crise do clube francês. A dívida pode gerar venda de ativos importantes do Glorioso. Apesar da negociação de alguns jogadores como Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus e qualquer outro que tenha projeção para europa, não ser algo inesperado, a urgência pode gerar acordos por valores menores do que o torcedor gostaria.

Em recente comunicado de imprensa, o clube francês apresentou uma dívida financeira de 505,1 milhões de euros (cerca de R$ 3 bilhões na cotação atual) e expressou as dúvidas de seus auditores que consideram “emitir a impossibilidade de certificação das contas corporativas e consolidadas do Eagle Football Group”.

Apesar disso, o grupo de Textor tem outros mecanismos para poder lidar com a crise financeira do Lyon. O Eagle Football é dententor de 45,3% do Crystal Palace, da Inglaterra. O empresário está próximo de vender essa fatia do clube. Os valores, segundo o próprio, cobririam o déficit do Lyon com tranquilidade.

