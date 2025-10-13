Com o Brasil já classificado, a Copa do Mundo de 2026 já entra para a história antes mesmo de seu início por ser a primeira edição do principal torneio de futebol do planeta a contar com 48 seleções participantes. A ampliação do formato abre espaço para o surgimento de novas histórias e proporciona a países que nunca disputaram a competição a oportunidade de estrear no cenário mais prestigiado do esporte mundial. Nesta segunda-feira (13), ao menos mais uma seleção garantirá sua vaga no próximo Mundial.

Mama África 🌍

O maior destaque do dia é a última rodada do Grupo D das Eliminatórias Africanas, em que Cabo Verde e Camarões disputam diretamente a liderança. A África encerra sua fase qualificatória nesta Data Fifa de outubro e já conta com cinco países garantidos na Copa: Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia e Gana, que confirmou sua vaga ao vencer Comores por 1 a 0 no último domingo (12).

A sexta seleção africana será conhecida nesta segunda, com Cabo Verde, surpresa do grupo e líder com 20 pontos, dependendo apenas de uma vitória sobre Essuatíni, lanterna da chave, para garantir uma inédita classificação — há também possibilidade de avançar com empate ou derrota, desde que Camarões, segundo colocado com 18 pontos, não vença Angola. Ambas as partidas estão marcadas para as 13h (de Brasília).

Camarões, uma das seleções mais tradicionais do continente, participa de Copas desde 1982 e acumula oito presenças no torneio. Cabo Verde, por sua vez, está a um passo de garantir sua inédita participação no Mundial, o que ampliaria a presença de representantes de língua portuguesa na competição. Até hoje, além de Brasil e Portugal, apenas Angola — em 2006 — conseguiu disputar um Mundial entre as nações lusófonas.

Velho Continente 🌍

Na Europa, as Eliminatórias entram em fase decisiva e duas seleções podem confirmar a vaga de forma antecipada nesta segunda-feira: Suíça, no Grupo B, e França, no Grupo D. Para se classificar com duas rodadas de antecedência, os suíços, líderes com nove pontos, precisam vencer a Eslovênia (terceira colocada, com dois), fora de casa, e torcer por um tropeço do Kosovo (quatro pontos), que enfrenta a Suécia (última colocada, com um ponto). Já os franceses, com campanha perfeita até aqui — nove pontos em três jogos —, visitam a Islândia (terceira, com três) e dependem de uma vitória combinada a um resultado negativo da Ucrânia (quatro pontos), que enfrenta o Azerbaijão (um ponto) em partida disputada na Polônia, por motivos de segurança.

Jogadores da França comemoram gol de Michael Olise contra a Ucrânia, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Franck Fife/AFP)

A França é historicamente reconhecida como uma adversária difícil para o Brasil em Copas do Mundo, enquanto a Suíça enfrentou a Seleção nas duas últimas edições do torneio, em 2018 e 2022, com uma vitória canarinha e um empate, respectivamente.

Com formato inédito composto por 48 seleções e cinco fases de mata-mata, a Copa do Mundo de 2026 será disputada em três países: Canadá, Estados Unidos e México. A partida de abertura está marcada para 11 de junho, enquanto a final será realizada em 19 de julho.

Seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 🏆

Concacaf (6 vagas): Canadá, Estados Unidos e México (classificados como países-sede).

Confederação Africana de Futebol – CAF (9 vagas): Gana, Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia.

Confederação Asiática de Futebol – AFC (8 vagas): Irã, Coreia do Sul, Japão, Uzbequistão (estreante), Jordânia (estreante) e Austrália.

Conmebol (6 vagas): Argentina, Brasil, Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai.

Oceania – OFC (1 vaga): Nova Zelândia.

UEFA (16 vagas): nenhuma seleção classificada até o momento.

