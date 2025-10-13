O zagueiro brasileiro Bremer, da Juventus, sofreu uma ruptura no menisco medial do joelho esquerdo e será submetido a uma nova cirurgia, conforme informou o clube italiano nesta segunda-feira (13). A previsão de recuperação é de quatro a seis semanas. Aos 28 anos, o defensor integrou a Seleção Brasileira na última Copa do Mundo, em 2022, e figura entre os atletas observados pelo técnico Carlo Ancelotti para a disputa do Mundial de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Por meio de um pronunciamento no site oficial, a Juventus informou que Bremer está na França, onde passou por uma consulta médica, e será submetido à cirurgia ainda nesta segunda. Confira, a seguir, o comunicado do clube:

continua após a publicidade

— Esta manhã, em Lyon, Gleison Bremer passou por uma consulta médica com o Dr. Sonnery-Cottet, que diagnosticou uma ruptura do menisco medial no joelho esquerdo. Nas próximas horas, o jogador será submetido a uma meniscectomia artroscópica seletiva.

Bremer iniciou 2025/26 em alta, com quatro partidas disputadas no Serie A e duas assistências registradas, além de ter sido titular na estreia da Juventus na Champions League, contra o Borussia Dortmund. O bom início parecia encerrar um ciclo difícil iniciado na temporada anterior, quando lesionou o ligamento cruzado do mesmo joelho em partida pela competição continental.

continua após a publicidade

A grave lesão o afastou dos gramados por 266 dias, entre 3 de outubro de 2024 e 25 de junho deste ano, período em que ficou de fora de 45 jogos. Agora, o zagueiro volta a ser forçado a interromper sua trajetória.

Bremer em ação com a camisa da Juventus na estreia da Serie A 2025/26 contra o Parma (Foto: Isabella Bonotto/AFP)

Trajetória de Bremer 🛡️

Revelado pelo Atlético-MG em 2017, após passagens pelas categorias de base de Desportivo Brasil, São Paulo e do próprio time mineiro, Bremer permaneceu apenas uma temporada no futebol profissional brasileiro antes de se transferir para a Europa. Em 2018, chegou ao Torino, onde se destacou por quatro anos, até ser contratado pela rival Juventus em 2022, clube que defende até hoje. Qualidades como força física e domínio no jogo aéreo foram determinantes para que Bremer fosse convocado para a Seleção Brasileira nos últimos ciclos de Copa do Mundo.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.