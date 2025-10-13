Jornal europeu crava batalha do Brasil por camisa 9 e lista nomes

A goleada por 5 a 0 do Brasil sobre a Coreia do Sul, no primeiro de uma série de amistosos antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026, ampliou uma grande disputa pela titularidade na camisa 9 da Seleção. A melhor exibição da "Era Ancelotti" deu destaque para os atacantes, e o jornal inglês "The Ahtletic" analisou quem deve tomar a vaga de centroavante.

Após o período de classificação nas Eliminatórias mais difícil que o habitual, as esperanças e expectativas da Seleção Brasileira não estão tão altas quanto se esperaria antes de uma Copa do Mundo. No entanto, a goleada contra a Coreia do Sul deixou diversos jogadores em evidência.

Nas últimas Datas Fifa, evidentemente, a vaga nas duas pontas pode esta praticamente definido, com os destaques para Estêvão, Rodrygo e Vini Jr. Porém, o leque de centroavantes que podem assumir a camisa 9 do Brasil no Mundial é bem maior.

Em análise, o "The Athletic" destacou quatro nomes entre os que podem se tornar o atacante titular de Ancelotti a partir de hoje: Matheus Cunha, Igor Jesus, Richarlison, Gabriel Jesus e João Pedro. Para o periódico inglês, o jogador do Manchester United pode ficar com a vaga.

Confira a análise do "The Athletic" sobre quem deve ficar com a camisa 9 do Brasil

Ataque da Seleção Brasileira comemora goleada sobre a Coreia do Sul (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

— Matheus Cunha, do Manchester United, liderou o ataque de Ancelotti contra a Coreia do Sul, dando assistência para Vini Jr no quinto gol do Brasil. Após uma atuação impressionante, ele foi substituído pelo atacante do Nottingham Forest, Igor Jesus. Um minuto antes, Richarlison, do Tottenham, havia entrado em campo, substituindo Vini Jr na esquerda.

— Embora ele ainda não tenha marcado seu primeiro gol na Premier League desde que deixou o Botafogo para o Forest, ele tem quatro gols em três jogos entre a Liga Europa e a Copa da Liga (Carabao Cup). Igor Jesus não é um novato na Seleção e recebeu sua primeira convocação na janela de outubro do ano passado, mas está em uma batalha constante com Chris Wood para conquistar a vaga de atacante titular sob o comando de Ange Postecoglou.

— Com João Pedro, do Chelsea, e Gabriel Jesus, do Arsenal, fora de combate devido a lesão, o atacante do Forest pode ter subido na hierarquia. Mas, Igor Jesus precisa vencer sua batalha no clube antes de conquistar o posto de titular no Brasil.

— O mesmo poderia ser dito de Richarlison, que perdeu sua vaga de titular para Mathys Tel no Tottenham, na vitória por 2 a 1 sobre o Leeds United antes da pausa internacional. Embora seja um favorito de Ancelotti de seu período compartilhado no Everton, a concorrência, particularmente vinda da Premier League, parece totalmente aberta. Após uma atuação completa contra a Coreia do Sul, pode ser que a vaga seja de Cunha.

