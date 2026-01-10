O Al-Hilal está próximo de acertar a contratação do zagueiro Pablo Marí, atualmente na Fiorentina, conhecido no Brasil por sua passagem de destaque pelo Flamengo em 2019. Após aceitar a proposta de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões), o clube italiano já autorizou as negociações entre o jogador e a equipe saudita, e a transação deve ser concluída nos próximos dias. As informações são do jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências.

O Al-Hilal busca reforços para o setor defensivo e definiu Marí como prioridade após negociações frustradas com dois zagueiros da Inter de Milão, como Francesco Acerbi, de 37 anos, e Stefan de Vrij, de 33, segundo informações do jornalista Gianluca Di Marzio.

Vale destacar que, como opção para as laterais, o clube deve perder João Cancelo, que será emprestado ao Barcelona, retornando à equipe espanhola após dois anos de sua primeira passagem. Durante as negociações, inclusive, a Inter de Milão tentou dar um 'chapéu' no time da Catalunha, porém a relação esfriou.

Aos 32 anos, Marí pode ser considerado um verdadeiro andarilho do futebol, em razão de sua carreira marcada por passagens por clubes de diferentes continentes. Revelado pelo Mallorca, subiu aos profissionais em 2010 e passou por diversas equipes da Espanha até ser contratado pelo Manchester City. Na Inglaterra, nunca entrou em campo e foi sucessivamente emprestado, até desembarcar no Flamengo, em julho de 2019.

Pablo Marí,do Flamengo, segura a taça de campeão do Brasileirão de 2019 após a partida contra o Ceará, válida pela 35ª rodada (Foto: Alexandre Neto/Photopress)

No Brasil, o espanhol viveu os melhores meses de sua carreira, participando das conquistas da Libertadores e do Brasileirão, além de integrar as seleções ideais de ambas as competições. Em apenas 30 partidas, marcou três gols e deu uma assistência, mas sua passagem ficará marcada na memória da Nação pela segura dupla de zaga formada ao lado de Rodrigo Caio, em um dos períodos mais vitoriosos da história do Mais Querido.

Desde então, foi vendido ao Arsenal no ano seguinte, sem grandes destaques, e transferiu-se posteriormente para a Itália, onde está há quatro anos. Na Viola desde janeiro de 2025, Marí disputou 29 partidas deste então.

