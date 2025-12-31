Astro do Al-Hilal, João Cancelo pode ser repatriado por ex-clube
Português pretende retornar à Europa, apesar de ter contrato com o clube saudita até 2027
O lateral-direito João Cancelo manifestou o desejo de deixar o Al-Hilal na próxima janela de transferências de janeiro, apesar de ter contrato com o clube da Arábia Saudita até 2027. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o português pretende retornar ao futebol europeu e o Barcelona aparece entre os possíveis destinos.
Segundo as informações, além do Barcelona, outros clubes demonstraram interesse no jogador. Nas últimas 48 horas, o clube catalão teria buscado informações sobre a situação contratual do lateral, que atuou pela equipe na temporada 2023/24, por empréstimo do Manchester City. Inter de Milão e Juventus também estariam avaliando a possibilidade de contar com o atleta.
Antes de acertar com o Al-Hilal, Cancelo tentou permanecer no Barcelona, mas a negociação não avançou porque o clube espanhol não conseguiu enquadrar a operação nas regras do Fair Play Financeiro. Mesmo após a transferência, o jogador voltou a demonstrar identificação com o clube catalão em declaração feita em maio, após uma partida contra o Real Madrid no Mundial de Clubes.
— Sou um fã do Barça, é normal. Amo o Barça e amo Barcelona. Amo o grupo com o qual estive no Barça. Agora estou no Al-Hilal e sigo meu caminho.
João Cancelo é visto com bons olhos pelo Barcelona
Internamente, o nome de Cancelo é avaliado como uma opção para reforçar o elenco por sua capacidade de atuar em mais de uma posição. O clube busca alternativas para o setor defensivo, incluindo a lateral-esquerda, onde atua Alejandro Balde, e também a direita, o que poderia permitir maior rotatividade no elenco. Ainda assim, a eventual volta do português não era considerada prioridade antes da lesão de Christensen.
