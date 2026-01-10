Europeus reagem a jogo de Igor Jesus, ex-Botafogo: 'Quando é que as pessoas vão perceber?'
Camisa 19 marca durante o tempo normal, mas perde cobrança de pênalti decisiva
O Wrexham, da Championship, garantiu vaga na FA Cup ao superar o Nottingham Forest, da Premier League, por 4 a 3 na disputa de pênaltis, depois do empate por 3 a 3 no tempo regulamentar, em partida realizada na sexta-feira (9), no Racecourse Ground, no País de Gales, válida pela terceira rodada da competição. Um dos destaques do confronto foi Igor Jesus, ícone do Botafogo e autor de um dos gols aos 90 minutos, mas que acabou desperdiçando a cobrança no momento decisivo.
Como foi a partida? ⚽
O Wrexham abriu o placar ainda no primeiro tempo, com gols de Liberato Cacace, aos 37', e Oliver Rathbone, três minutos depois, e foi para o intervalo em vantagem, resultado considerado surpreendente até então para a equipe da segundona diante de um adversário da elite inglesa. Na segunda etapa, o Forest reagiu com Igor Jesus, que reduziu a diferença aos 19', Dominic Hyam ampliou aos 29' para os galeses, mas Callum Hudson-Odoi assumiu a responsabilidade, balançou a rede no minuto seguinte e garantiu o empate nos acréscimos, o que levou a partida para a prorrogação.
Nas penalidades, o Wrexham contou com atuação decisiva do goleiro Arthur Okonkwo, que defendeu duas cobranças, incluindo as de Igor Jesus e do atacante Omari Hutchinson, esta última com potencial para garantir a vitória do Nottingham. Na batida final, Jay Rodriguez converteu a cobrança e confirmou a classificação da equipe para a quarta fase da competição.
Diante do desfecho da partida, torcedores do Nottingham, em especial, reconheceram que não foi um dos melhores dias de Igor no clube. Contratado em julho de 2025, o centroavante soma 27 partidas, oito gols e uma assistência, mas viveu possivelmente o momento mais difícil de sua passagem ao desperdiçar o pênalti que impediu a classificação da equipe para a fase seguinte da competição. A seguir, confira algumas reações de torcedores europeus sobre o desempenho do brasileiro após a partida:
Tradução: Quando é que as pessoas vão perceber que Igor Jesus não é bom?
Tradução: Igor Jesus amarelou ao perder a disputa pelo segundo gol do Wrexham, não é o tipo de jogador que vocês querem.
Tradução: A desculpa mais engraçada dos torcedores do Forest, "jogamos com o nosso time B". Seu "time B" tinha Douglas Luiz, Igor Jesus e Omari Hutchinson em campo. Isso representa cerca de 100 milhões de libras em talento sendo humilhado por caras que jogavam na National League há dois anos.
Tradução: Existe algo mais óbvio do que Igor Jesus não ter percebido isso?
Tradução: Igor Jesus foi um dos piores jogadores a já ter chegado ao nível mais alto.
O próximo compromisso do Nottingham Forest será diante do Arsenal, líder da Premier League, no sábado (17), às 14h30 (de Brasília), em duelo válido pela 22ª rodada da liga. No elenco conta com diversos jogadores brasileiros, entre eles os ex-Botafogo John Victor, no gol; Jair, na defesa; e Cuiabano, na lateral esquerda, além do zagueiro Morato, revelado pelo São Paulo.
