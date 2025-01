Ex-Flamengo, Pablo Marí acerta com gigante da Itália

Ex-Flamengo, o zagueiro Pablo Marí realizou exames médicos e acertou sua chegada na Fiorentina, da Itália. Segundo a imprensa local, o defensor assinou contrato até junho de 2026 com a opção de renovação por mais um ano.

O nome de Pablo Marí foi um pedido do técnico Raffaele Palladino, que havia trabalhado com o espanhol entre 2022 e 2024 no Monza. Nesta terça-feira (28), a dupla se reencontrou Centro de Treinamento da Viola.

Na temporada atual, Pablo Marí chega na Fiorentina para brigar por uma vaga com Ranieri e Comuzzo, que são os zagueiros que mais atuam no time titular. No banco, Palladino conta com Pongracic e Valentini, ex-Boca Juniors.

A Viola faz uma grande temporada, uma vez que ocupa a 6ª colocação no Campeonato Italiano e a 3ª colocação na Conference League. Na Copa da Itália, a nova equipe do espanhol foi eliminada nas oitavas de final para o Empoli, nos pênaltis.

Pablo Marí após o Flamengo

Campeão da Libertadores com o Flamengo, Pablo Marí foi comprado pelo Arsenal, mas pouco aproveitado no clube inglês. O zagueiro foi emprestado para a Udinese, Monza e foi adquirido em definitivo pela sua ex-equipe em 2023. Aos 31 anos, o atleta inicia uma nova aventura com a Fiorentina.

