João Cancelo, que por um breve período foi considerado um dos melhores laterais do mundo enquanto atuava pelo Manchester City sob o comando de Pep Guardiola, clube ao qual esteve vinculado entre 2019 e 2024, deixou o futebol europeu para defender o Al-Hilal, aos 30 anos, saindo dos holofotes. Na atual janela de transferências do inverno europeu, seu nome volta a figurar no radar de grandes clubes do continente, com Barcelona e Inter de Milão apontados como possíveis destinos para o jogador.

Cancelo não permanecerá no futebol saudita, em parte devido a problemas de relacionamento com o técnico Simone Inzaghi. O lateral-direito enfrentou dificuldades físicas nesta temporada e disputou apenas duas partidas no Campeonato Saudita, o que levou o treinador a não incluí-lo na lista de estrangeiros para a segunda metade do ano.

O regulamento permite até dez atletas estrangeiros por equipe, sendo duas vagas reservadas a jogadores com até 21 anos, enquanto o Al-Hilal atualmente conta com 11 atletas nascidos fora da Arábia Saudita. Com vínculo até 2027, Cancelo não é o primeiro a manifestar desejo de saída: Marcos Leonardo quase se transferiu ao São Paulo, mas Inzaghi optou por mantê-lo, e Renan Lodi, após ficar fora da lista de inscritos, acertou com o Atlético-MG para 2026. Malcom, por outro lado, segue no elenco.

O jornal "Sport", da Catalunha, foi o primeiro veículo a noticiar que o português manifestou desejo de deixar o Al-Hilal, informação posteriormente confirmada pelo jornalista Fabrizio Romano, e que o Barcelona demonstrou interesse em sua contratação. A possível chegada de João ocorre em um momento de dificuldades na linha defensiva organizada pelo técnico Hansi Flick, que enfrenta desfalques por lesão.

No entanto, a Inter de Milão também demonstrou interesse na contratação do atleta por empréstimo, e, segundo o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", surpreendeu ao atravessar as negociações entre Barcelona e Cancelo. Nas tratativas com o Al-Hilal, a entidade árabe estaria disposto a arcar com metade do salário do jogador, estimado em cerca de 15 milhões de euros por ano (R$ 97 milhões), até junho. A busca por reforços para a ala direita se intensifica após a lesão de Denzel Dumfries, titular da posição sob comando de Cristian Chivu, que passou por cirurgia e tem previsão de retorno em março de 2026.

Com uma carreira sólida e repleta de experiências em gigantes, Cancelo estaria preparado para os dois cenários que podem se apresentar, dada sua trajetória que inclui passagens marcantes pelo Barcelona e Inter. Na temporada 2017/18, vestiu a camisa nerazzurri, emprestado pelo Valencia, e em 2023/24 atuou com o manto blaugrana, ainda vinculado ao Manchester City. Além desses clubes, o lateral-direito acumula passagens por Benfica, Juventus e Bayern de Munique, consolidando sua experiência no futebol europeu.

João Cancelo celebra gol pelo Barcelona durante a partida válida pela La Liga 2023/24 (Foto: Pau Barrena/AFP)

O auge da carreira de João ocorreu no futebol inglês, quando se destacou como um verdadeiro coringa para Guardiola. Utilizado tanto na lateral-direita quanto na esquerda, o jogador atuava ora como válvula de escape, avançando até a linha de fundo, ora entre a zaga e o meio-campo, funcionando como um elemento a mais na saída de bola. Durante sua passagem pelos Cityzens, disputou 154 partidas, marcou nove gols e distribuiu 22 assistências.

