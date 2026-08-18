Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Al-Hilal faz proposta astronômica por atacante do Aston Villa

Clube busca centroavante em meio aos rumores da saída de Benzema

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 18:53
Favorite o Lance! no Google
Watkins comemorando o gol da vitória do Aston Villa (Foto: Glyn Kirk/AFP)
Ollie Watkins comemora gol do Aston Villa sobre o Chelsea, pela Premier League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

O Al-Hilal fez uma proposta de 45 milhões de euros (R$ 271 milhões) pela contratação do atacante Ollie Watkins, do Aston Villa. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o centroavante está interessado na mudança, mas deixou a decisão nas mãos do clube inglês.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Anteriormente, o Aston Villa já havia já havia rejeitado duas abordagens do clube saudita, mas agora o clube inglês tem uma oferta em sua mesa. Com o risco de perder Benzema, o Al-Hilal se movimenta no mercado para encontrar um substituto de peso.

continua após a publicidade

Com contrato até junho de 2028, Ollie Watkins completará 31 anos em dezembro, o que coloca o Aston Villa em uma sinuca de bico. O centroavante é peça importante no elenco de Unai Emery, mas o clube não deve receber ofertas nesses valores pelo jogador em outra oportunidade.

Embora não esteja no grande centro do futebol, o Al-Hilal desperta o interesse de Watkins por conta do salário que o atacante teria a receber. No entanto, o atleta teria que abrir mão de disputar a Champions League com o Aston Villa.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Benzema em ação pelo Al-Hilal (Foto: Reprodução/X)
Benzema pode deixar o Al-Hilal na janela de transferências (Foto: Reprodução/X)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Fenerbahçe e Lyon empataram por 1 a 1 pelo jogo de ida da pré-Champions League

Futebol Internacional

Fenerbahçe e Lyon empatam em duelo por vaga na fase de liga da Champions

Há 23 minutos
Hossam Hassan, técnico do Egito, viu injustiça de árbitro na Copa do Mundo

Fora de Campo

Técnico de Seleção na Copa desmaia em briga de esposa e ex

Há 30 minutos
Jogadores cercando Musiala

Futebol Internacional

Musiala revela disfunção neurológica que causou desmaios em campo; entenda

Há 32 minutos
José Mourinho em treino do Real Madrid

Futebol Internacional

Mourinho já teria grande problema no Real Madrid antes mesmo de sua estreia oficial

Há 57 minutos
João Félix correndo apontando para o céu

Futebol Internacional

Com vitória do Al-Nassr, veja quem já está classificado na Copa do Rei da Arábia Saudita

Há 1 hora
Memphis Depay Corinthians x Platense (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Futebol Internacional

Renovação entre Memphis e Corinthians repercute na Europa: 'Digno de novela'

Há 1 hora
Mais LANCE!
Haaland marcou dois gols na vitória da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo

Premier League: quem volta valorizado após a Copa do Mundo?

Musiala desmaiado em campo

Musiala desmaia em campo pelo 2º jogo seguido na pré-temporada do Bayern de Munique; veja

Confusão entre os jogadores de Manchester City e Arsenal na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Premier League vai revelar análises de árbitros e decisões do VAR

FBL-EUR-C3-MAN UTD-RANGERS

Galatasaray prepara oferta milionária para tirar Bruno Fernandes do Manchester United

Martín Anselmi comandando treino do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Ex-técnico do Botafogo é elogiado em estreia na La Liga

Rodri segura camisa do Barcelona

Novo reforço do Barcelona, Rodri envia mensagem à torcida: 'Vamos com tudo'

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante jogo contra o Cerro, na Libertadores

Palmeiras enfrenta 'gramado curto' do Cerro sem preparação especial

Alex Arce com a braçadeira de capitão apontando para a arquibancada

Quem é Alex Arce? Rival do Fluminense, paraguaio é artilheiro da Libertadores

Taça da LaLiga.

Entenda as novidades da LaLiga para a nova temporada em tecnologia, transmissão e regras

Zagueiro Adonis Frías é vendido pelo Santos

Santos acerta venda de Adonis Frías para clube do México; veja valor

Rodri ao lado de Joan Laporta com a camisa do Barcelona e o número referente ao ano do fim de seu contrato

Campeão da Copa, Rodri é anunciado como reforço do Barcelona

Maicon Araujo em ação pelo Levski Sofia

Ex-Nova Iguaçu, Maicon fica a dois jogos da Champions League

Raphinha comemora hat-trick na vitória do Barcelona sobre o Sevilla, pela La Liga

Barcelona define Raphinha como capitão; atacante é o primeiro brasileiro na função