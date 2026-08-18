Al-Hilal faz proposta astronômica por atacante do Aston Villa
Clube busca centroavante em meio aos rumores da saída de Benzema
O Al-Hilal fez uma proposta de 45 milhões de euros (R$ 271 milhões) pela contratação do atacante Ollie Watkins, do Aston Villa. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o centroavante está interessado na mudança, mas deixou a decisão nas mãos do clube inglês.
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Anteriormente, o Aston Villa já havia já havia rejeitado duas abordagens do clube saudita, mas agora o clube inglês tem uma oferta em sua mesa. Com o risco de perder Benzema, o Al-Hilal se movimenta no mercado para encontrar um substituto de peso.
Com contrato até junho de 2028, Ollie Watkins completará 31 anos em dezembro, o que coloca o Aston Villa em uma sinuca de bico. O centroavante é peça importante no elenco de Unai Emery, mas o clube não deve receber ofertas nesses valores pelo jogador em outra oportunidade.
Embora não esteja no grande centro do futebol, o Al-Hilal desperta o interesse de Watkins por conta do salário que o atacante teria a receber. No entanto, o atleta teria que abrir mão de disputar a Champions League com o Aston Villa.
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