Campeão mundial pela Espanha detona ex-jogador de Botafogo, Grêmio e Galo

Em entrevista concedida ao El País, Pedro Rodríguez, campeão mundial com a Espanha em 2010, elegeu o melhor ponta do mundo, falou sobre Vini Jr, Raphinha, Rodrygo e detonou Diego Costa, atacante com passgens por Botafogo, Atlético Mineiro e Grêmio.

Ponta de origem, Pedro Rodríguez tem 37 anos e venceu praticamente tudo na carreira. O jogador tem 26 títulos oficiais na carreira, com destaque para a Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2012 com a seleção espanhola, além de três títulos da Champions League (2009, 2011 e 2015) pelo Barcelona. Hoje na Lazio, o jogador elegeu o melhor ponta do mundo nos dias atuais.

— Lamine (Yamal). É muito bom em termos de visão e tomada de decisão no passe, e a partir daí tem de tudo: desequilíbrio, jogo por dentro… Pode atuar nas duas pontas, no meio, e dá assistências muito boas. Depois tem o Vinicius, o Rodrygo, o Raphinha… Mas o Vinicius é de uma dimensão: é um jogador de um contra um puro, mas não entra tanto por dentro, não faz tantas tabelas nem tem o melhor passe final.

Pedro ainda revelou preferência por Rodrygo a Vini Jr com base nas diferentes características que os jogadores brasileiros apresentam.

— O Rodrygo é mais completo, e essa variedade o ajuda a surpreender e o torna mais goleador. O mais difícil para um grande ponta é ser artilheiro. Como o Lamine ou o Salah. Eu joguei com Hazard e Henry, e eles tinham isso. Marcavam 30 gols por temporada, e isso os colocava entre os cinco melhores do mundo.

Pedro falou sobre a Copa do Mundo e detonou Diego Costa

Pedro foi perguntado se o futebol foi justo com os campeões mundiais em 2010 (seleção da espanha), e deu sua opinião.

— Recebemos nosso reconhecimento. Mas vínhamos de uma época tão dourada que a exigência das pessoas em relação a nós se multiplicou. E quando veio o fracasso no Brasil, foi um impacto muito grande. Foi um ponto de inflexão que nos prejudicou. Quando você tem esse prestígio, é difícil terminar bem, porque esperam que você continue no mesmo nível mesmo com 40 anos.

Neste ponto da entrevista, Pedro foi perguntado Villa valia mais com 40 anos do que Diego Costa com 20, uma vez que o atacante espano-brasileiro tinha a expectativa de ser titular na Copa de 2014, mas não correspondeu.

— Para mim, sim, mas muita gente esperava outra coisa.

Diego Costa passou por algumas equipes no Brasil, incluindo o Grêmio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Na verdade, David Villa tinha 33 anos na época, enquanto Diego Costa tinha 26. O brasileiro naturalizado espanhol vinha de temporada brilhante com o Atlético de Madrid, enquanto Villa era seu companheiro de time, mas com menos gols.

