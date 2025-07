Lenda da Itália exalta titular do Fluminense no Mundial: ‘Rápido, forte e técnico’

Em um dos diversos roles aleatórios que estão sendo promovidos neste Mundial de Clubes, o zagueiro Marco Materazzi, campeão da Copa do Mundo com a Itália em 2006, rasgou elogios a Freytes, do Fluminense. Em vídeo que circula nas redes sociais neste domingo (06), a lenda italiana falou sobre o defensor argentino.

— Pra mim, o jogador que mais me impressionou na defesa (do Fluminense) foi o Freytes. Eu o vi jogando contra o time da Coreia do Sul (Ulsan)e para mim ele é muito bom defensor. Rápido, forte, técnico — disse Materazzi, em entrevista à ESPN.

Fluminense venceu a Inter de Milão se classificou às quartas de final do Mundial. (Foto: Federico PARRA / AFP)

Contratado pelo Fluminense no início deste ano, o zagueiro Freytes é um dos destaques no Mundial de Clubes. Criticado pelos torcedores em outros momentos da temporada, o argentino tem dado a volta por cima na competição. Em cinco jogos na competição, o defensor foi fundamental para que o clube chegasse até as semifinais, tendo a defesa vazada apenas três vezes em cinco jogos - o Tricolor não sofreu gols em três destas partidas.

(Foto: Lucas Merçon/FFC)

Ausência de Freytes no Fluminense

O Fluminense terá dois desfalques para o confronto contra o Chelsea, na semifinal do Mundial de Clubes. Por levarem o segundo amarelo diante do Al-Hilal, Martinelli e Freytes cumprirão suspensão na decisão diante dos ingleses e Renato Gaúcho terá que fazer mudanças no time.

Ambos foram titulares nas cinco partidas disputadas e o zagueiro atuou em todos os 450 minutos, enquanto o meio-campista em 317. Diante das ausências, a comissão precisará pensar em alternativas para escalar o time na decisão.