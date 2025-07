Após deixar o Lyon, John Textor quer comprar outro clube, diz jornal

O empresário americano John Textor, dono da Eagle Football Holdings, planeja adquirir um novo clube na Inglaterra após vender sua participação no Crystal Palace e deixar a presidência do Lyon, segundo o jornal The Guardian. Entre os alvos estão o Sheffield Wednesday, avaliado em mais de £150 milhões, e o Watford, com quem Textor já manteve conversas anteriores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar de afirmar que deseja concentrar seus esforços em mercados onde possui maior autonomia, como o Botafogo, John Textor não se afastou completamente do cenário europeu. Segundo o jornal The Guardian, o empresário ainda projeta novos investimentos no continente, especialmente no futebol inglês.

continua após a publicidade

O Sheffield Wednesday, atualmente punido por irregularidades salariais, é um dos alvos, e o proprietário Dejphon Chansiri teria pedido o valor de £150 milhões - cerca de R$1,1 bilhão. O Watford também é uma possibilidade real: as conversas com o dono Gino Pozzo, inclusive, já teriam sido retomadas recentemente, com base nos recursos que Textor deve arrecadar com a venda de sua fatia no Crystal Palace para o bilionário Woody Johnson.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

John Textor e o Lyon

Torcida do Lyon protesta contra John Textor (Foto: JEFF PACHOUD / AFP)

Ao mesmo tempo, Textor enfrenta um momento delicado no comando do Lyon, clube que pode ser rebaixado à Ligue 2 por não cumprir os critérios financeiros impostos pela Direção Nacional de Controle de Gestão (DNCG). Pressionado por torcedores e pela própria Uefa, ele anunciou sua renúncia aos cargos executivos no clube francês, transferindo a presidência para Michele Kang.

continua após a publicidade

Para seguir na elite do futebol francês, o Lyon precisa injetar €100 milhões até quinta-feira e garantir mais €100 milhões para a próxima temporada. Mesmo com dificuldades operacionais e tensões políticas, o norte-americano segue apostando no modelo de gestão multiclubes, articulando nos bastidores sua permanência e expansão no futebol europeu.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.