Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 18:48 • Bilbao (ESP)

A Europa League de 2024-25 promete grandes emoções. Clubes de relevância no cenário mundial, como Roma, Manchester United, Tottenham e Lyon, estarão na corrida pela conquista do título do segundo escalão do Velho Continente.

Por isso, o Lance! preparou um guia especial com todas as informações que você precisa para ficar por dentro da competição. Mudanças no formato, sorteio, datas, local da final e times já classificados você confere abaixo conosco.

📅 CALENDÁRIO

Play-offs: 22 e 29 de agosto de 2024

Fase de grupos: 25 de setembro de 2024 a 30 de janeiro de 2025

16 avos de final: 13 e 20 de fevereiro de 2025

Oitavas de final: 6 e 13 de março de 2025

Quartas de final: 10 e 17 de abril de 2025

Semifinal: 1 e 8 de maio de 2025

Final: 21 de maio de 2025

💠 NOVO FORMATO

A Uefa decidiu mudar o formato da Europa League para a temporada 2024-25. Assim como a Champions League, a fase de grupos terá 36 participantes, ao invés dos 32 habituais dos últimos anos. O molde também foi trocado: são quatro grupos com nove times cada, em sorteio a ser realizado por um software automático.

Cada equipe disputará oito partidas, sendo quatro como mandante e quatro como visitante, contra oito times diferentes, sendo dois de cada pote. Em princípio, equipes de uma mesma federação não podem ser sorteadas entre si, e cada time só pode enfrentar no máximo dois clubes de uma mesma federação (ex.: um time alemão não poderia enfrentar três times ingleses).

A definição dos classificados, apesar da divisão de grupos, não será por chave, e sim através de uma classificação geral. Os oito times de melhor campanha avançam direto às oitavas de final; os colocados entre a 9ª e a 24ª posição vão à fase de 16 avos; e os colocados entre a 25ª e a 36ª posição são eliminados.

⚽ TIMES GARANTIDOS NA FASE DE GRUPOS

✅ Roma e Lazio (Itália)

✅ Manchester United e Tottenham (Inglaterra)

✅ Porto (Portugal)

✅ Real Sociedad e Athletic Bilbao (Espanha)

✅ Eintracht Frankfurt e Hoffenheim (Alemanha)

✅ Lyon e Nice (França)

✅ AZ Alkmaar e Twente (Holanda)

✅ Rangers (Escócia)

✅ Olympiacos (Grécia)

✅ Fenerbahçe (Turquia)

✅ Union Saint-Gilloise (Bélgica)

As outras vagas serão definidas através dos seguintes meios:

⌛ 12 classificados da fase de play-offs da Europa League

⌛ 5 perdedores da fase de play-offs da Champions League (caminho dos campeões)

⌛ 2 perdedores da fase de play-offs da Champions League (caminho da liga)

⚔️ CONFRONTOS DOS PLAY-OFFS

⚽ Dinamo Minsk-BLR x Anderlecht-BEL

⚽ Jagiellonia Bialystok-POL x Ajax-HOL

⚽ Ludogorets-BUL x Petrocub Hincesti-MOL

⚽ Lugano-SUI x Besiktas-TUR

⚽ LASK Linz-AUS x Steaua Bucareste-ROM

⚽ RFS-LET x Apoel-CHP

⚽ Maccabi Tel Aviv-ISR x TSC-SER

⚽ PAOK-GRE x Shamrock Rovers-IRL

⚽ Ferencváros-HUN x Borac Banja Luka-BOS

⚽ Molde-NOR x Elfsborg-SUE

⚽ Braga-POR x Rapid Viena-AUS

⚽ Viktoria Plzen-RTC x Heart of Midlothian-ESC

🏟️ LOCAL DA FINAL

A decisão da competição, prevista para acontecer no dia 21 de maio de 2025, acontecerá no histórico San Mamés, em Bilbao, no País Basco (ESP).

Temporada de 2024-25 marcará a 54ª edição da Europa League, sendo a 16ª com o nome atual (Foto: Divulgação/UEFA)