Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 06:04 • Tessalônica (GRE)

PAOK e Shamrock Rovers duelam pelo jogo de ida dos play-offs da Europa League nesta quinta-feira (22), às 14h30 (horário de Brasília). As equipes buscam vaga na fase de grupos do segundo torneio de clubes mais importante do Velho Continente. A decisão terá transmissão do Lance!, a nova casa da Europa League e da Conference League.

Antes de a bola rolar, confira as principais informações sobre os dois times. Como chegaram ao torneio, principais peças, raio-x e o que esperar do embate. Leia!

🔵⚪🔵 PAOK

Na última temporada, o tradicional time da Grécia conquistou o título nacional pela quarta vez na história, encerrando um jejum de quase quatro décadas. A taça deu o direito de disputar os play-offs da Champions League, mas a equipe caiu na terceira fase.

Apesar do revés, o time teve campanha positiva na Conference League de 2023-24, quando alcançou as quartas de final, e já viveu uma história interessante com Abel Ferreira anos antes. Com o atual técnico do Palmeiras, aquela equipe eliminou o poderoso Benfica de Jorge Jesus, que vinha de seu trabalho no Flamengo, na pré-Champions de 2020-21.

Inspiração é o que não falta para a equipe, que tem no brasileiro Taison, ex-Inter, sua principal referência ofensiva.

Taison é a referência do PAOK contra o Shamrock Rovers (Foto: Reprodução / X)

🟢⚪🟠 SHAMROCK ROVERS

Com menos relevância no cenário internacional do que seu oponente, o Shamrock Rovers chega à Europa League de 2024-25 como grande azarão, mas com capacidade de surpreender. Campeões da Irlanda em 2023 - o campeonato é disputado ao longo do ano, semelhante ao Brasileirão -, os Hoops também estiveram na pré-Champions, mas sucumbiram ao Sparta Praga e caíram ainda na segunda fase.

Com isso, jogaram a terceira fase da Europa League e conseguiram grande virada sobre o Celje-SVN. Atualmente, o time está em quinto na liga nacional, a dez pontos do líder Shelbourne (e um jogo a menos), e longe de repetir a boa campanha do último ano.

A grande estrela, porém, não está no campo, e sim na área técnica: Stephen Bradley, ex-jogador do Arsenal e do próprio Shamrock, conduz um trabalho de oito anos à frente do time, e sonha em alcançar lugares mais altos na esfera continental.

Stephen Bradley conduz o Shamrock Rovers diante do PAOK (Foto: Reprodução / X)

🩻 RAIO-X DO EMBATE

PAOK e Shamrock Rovers já se encontraram em uma outra ocasião na Europa League. Na fase de grupos da edição de 2011-12, os dois times caíram juntos no grupo A, e os dois confrontos foram vencidos pelos gregos: 2 a 1 em casa e 3 a 1 na Irlanda. A chave, que ainda contava com Rubin Kazan e Tottenham, acabou sendo liderada pelo próprio PAOK - com direito a eliminação dos Spurs -, mas o time não passou da Udinese, ainda nos 16 avos de final. Os Rovers, por outro lado, ficaram na lanterna.

📝 ESCALAÇÕES

⚽ PAOK (Técnico: Razvan Lucescu)

Dominik Kotarski; Joan Sastre, Tomasz Kedziora, Ivan Näsberg e Abdul Rahman Baba; Magomed Ozdoev e Stefan Schwab; Andrija Zivkovic, Giannis Konstantelias e Taison; Brandon Thomas



⚽ SHAMROCK ROVERS (Técnico: Stephen Bradley)

Leon Pöhls; Daniel Cleary, Roberto Lopes e Sean Hoare; Josh Honohan, Dylan Watts, Gary O'Neill e Trevor Clarke; Darragh Nugent e Neil Farrugia; Aaron Greene