Agora na Seleção, Ancelotti fez lista de contratações para o Real Madrid

Carlo Ancelotti foi anunciado como técnico da Seleção Brasileira no dia 12 de maio, e comandou o Real Madrid pela última vez no último dia 24, na última rodada de La Liga. Antes de fechar com a CBF, o treinador só tinha o Real Madrid na cabeça e chegou a fazer uma lista de jogadores para o clube contratar na próxima temporada, de acordo com o "As", da Espanha. Veja, a seguir, os desejos de Ancelotti antes de sair do Real Madrid.

Segundo o jornal espanhol, Ancelotti elegeu três posições prioritárias para reforçar o elenco do Real Madrid na próxima temporada, tendo em vista que Alexander-Arnold já estava acertado com o clube: um zagueiro, um lateral-esquerdo e um meio-campista que pode cumprir mais de uma função.

Para a zaga, o Real Madrid já oficializou, em maio, a contratação de Dean Huijsen, zagueiro de 20 anos da seleção da Espanha e que se destacou na temporada pelo Bournemouth, da Premier League. O contrato da joia será por cinco temporadas - até junho de 2030 - e, segundo a imprensa espanhola, o clube merengue pagou a multa rescisória de 59,3 milhões de euros (R$ 373,9 milhões) para levar o jogador.

Antes de fechar com Huijsen, Ancelotti indicou Bastoni, zagueiro italiano da Inter de Milão, e Akanji, suiço do Manchester City.

Para a lateral esquerda, Ancelotti nomeou Carrera, do Benfica, como postulante a concorrente de Mendy e Fran García. O Real Madrid e o lateral-esquerdo Álvaro Carreras já têm um acordo encaminhado, mas o desfecho da negociação depende de um fator externo: o Manchester United - é o que diz o jornal espanhol "Marca". Atualmente no Benfica, Carreras pertence aos portugueses, mas o United mantém uma cláusula de recompra válida até 31 de dezembro, o que impede o Real de avançar diretamente nas tratativas. O jogador, por sua vez, deseja atuar pelos Merengues e já deixou claro que vestir a camisa branca é seu sonho de infância.

Além da zaga, Ancelotti indicou jogadores de meio de campo ao Real

No meio de campo, o italiano apontou Mac Allister, do Liverpool, como nome interessante para compor o elenco. Em abril, o meia foi questionado pela imprensa argentina sobre seu futuro ou a possibilidade de ingressar à Espanha, e não deu muitas pistas.

Mac Allister celebra gol do Liverpool contra o Real Madrid de Ancelotti (Foto: Oli Scarff / AFP)

— Eu leio os rumores e as notícias chegam até mim, mas o importante é o presente. Por mais que o clube me ame, se eu jogar mal neste fim de semana, eles vão perder o interesse — disse Mac Allister sobre o interesse do Real Madrid, em entrevista ao "TyC Sports".

Ancelotti também indicou Sandro Tonali, italiano do Newcastle, para a diretoria do Real Madrid. Agora na Seleção Brasileira, o treinador vai ver de longe Xabi Alonso tomar as decisões juntamente com a diretoria merengue.

