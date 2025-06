Al Hilal prepara investimento recorde para tirar quatro estrelas da Europa

O Al Hilal quer impressionar o mundo na disputa do Mundial de Clubes, que começa neste mês. Segundo o veículo de imprensa saudita "Arriyadiyah", o presidente do clube, Fahad bin Nafel, aterrizou em Paris nesta segunda-feira (2) para fechar quatro contratações de peso para o Al Hilal - incluindo um treinador. A janela de transferências aberta para este Mundial se encerra no dia 10, e o presidente deseja ter um desfecho positivo antes desta data.

Para começar, o Al Hilal precisa de um treinador de peso para substituir Jorge Jesus e comandar o time na disputa do Mundial. Para isso, o clube planeja tornar Simone Inzaghi o técnico mais bem pago do mundo. As conversas entre o técnico da Inter de Milão e o Al Hilal avançaram nas últimas semanas. A equipe saudita deve fazer o técnico italiano ter o maior salário da posição no mundo se aceitar. Trata-se de uma proposta de 50 milhões de euros por temporada.

Para dentro de campo, o clube saudita quer três jogadores para três setores diferentes. A primeira delas é Theo Hernández. O lateral-esquerdo, que foi titular da França na últma Copa do Mundo e é jogador do do Milan é alvo do Al Hilal, que já teria entrado em contato com o clube rossonero para saber o preço do ex-jogador do Real Madrid, cujo contrato vai até 2026, segundo a imprensa internacional.

No meio de campo, o Al Hilal quer Bruno Fernandes, e já tem negociações em andamento com o Manchester United e o português. Após a proposta de cerca de 100 milhões de libras (R$ 768 milhões), o capitão do Manchester United está considerando deixar a Inglaterra, onde tem contrato até junho de 2027. Segundo o jornal "Daily Mail", da Inglaterra, o agente do português viajou até Riade, capital saudita, para conversar com Fahad bin Nafel.

E para o ataque, o clube quer Victor Osimhen. O artilheiro nigeriano se despediu do Galatasaray após conquistar o campeonato turco e deve retornar ao Napoli, onde fez ótima temporada em 2022/23. O Al Hilal já tentou contratá-lo no verão passado, mas ele resistiu à ideia de se transferir para a Arábia. Desta vez, no entanto, a mudança pode acontecer - de acordo com o "Arriyadiyah".

Estreia do Al Hilal no Mundial de Clubes

João Cancelo com a camisa do Al-Hilal, da Arábia Saudita (Foto: Reprodução/Instagram/@jpcancelo)

Com a janela de transferências aberta para o Mundial de Clubes até o dia 10 deste mês, Fahad bin Nafel, presidente do Al Hilal, precisa agir rápido. A equipe estreia na competição no dia 18, em partida contra o Real Madrid. Querendo impressionar o mundo, o clube ainda enfrenta Pachuca e Salzburg no grupo, em busca de uma classificação para as oitavas de final.

