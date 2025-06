Lewandowski, artilheiro do Barcelona, deu entrevista ao jornal "Mundo Deportivo" e fez um balanço do ano dos blaugranas. O atacante destacou que quer conquistar a Champions League antes de deixar o clube e comentou, com cautela, sobre possíveis reforços para o setor ofensivo - incluindo o nome de Gyökeres, destaque do Sporting.

Questionado sobre a viabilidade de nomes como Haaland ou o próprio Gyökeres para reforçar o time catalão, e substituir o atacante em uma saída ou possível aposentadoria, Lewandowski não se aprofundou, afirmando que achar um camisa 9 goleador tem sido difícil no futebol.

- Penso que o clube também tem alguns jogadores em outras posições, mas no fim das contas é preciso encontrar uma solução perfeita: para o clube, para o treinador, para o sistema. Hoje em dia, não é fácil encontrar um atacante goleador. Até agora, não vi muitos jogadores que consigam manter alto nível por mais de dois ou três anos e marcar mais de 40 gols - afirmou o polonês.

Robert Lewandowski comemora gol pelo Barcelona em La Liga (Foto: Ander Gillenea/AFP)

Lewandowski ainda tem ambições no Barcelona

Na temporada de 2024/25, Lewandowski marcou 42 gols em 52 partidas. Porém, mesmo fazendo grande campanha, o jogador já tem 36 anos e se encaminha para o fim de carreira. Em entrevista ao Mundo Deportivo, o polonês afirmou que deseja conquistar uma Champions League, antes de deixar o Barcelona.

- Seria bom ganhar a Champions League novamente, é claro. Mas vimos, por exemplo, o jogo contra o Inter e acho que se tivéssemos vencido o primeiro estaríamos em Munique. Sofremos dois gols muito rapidamente, depois também marcamos três, mas não foi suficiente para chegar à final. Faltou algo. A Champions é um objetivo para todos os jogadores - disse Lewandowski.

Com contrato até 2026, Lewandowski segue como peça central no Barcelona, mas a equipe pode estar em busca por um sucessor a longo prazo e por isso, já começa a movimentar os bastidores do clube catalão.

