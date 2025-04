Agente aponta ‘verdadeiro’ vencedor da Bola de Ouro

A eleição da Bola de Ouro de 2024 gerou diversas polêmicas e discussões após a votação da revista "France Football", que elegeu Rodri como vencedor do prêmio, batendo o favoritismo de Vini Jr e causando uma comoção generalizada tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Em entrevista ao tabloide "As", André Cury, empresário brasileiro e nome forte no mundo do futebol, disse que não votaria nem no espanhol nem no brasileiro, mas sim no inglês Jude Bellingham.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar de reconhecer a paixão do brasileiro pelo futebol e a comoção com a não eleição de Vini, Cury não perdeu tempo e apontou Bellingham como "seu Bola de Ouro". O empresário destacou o impacto do camisa 5 do Real Madrid tanto no ataque quanto na defesa para ressaltar sua preferência.

continua após a publicidade

- Para mim a Bola de Ouro deveria ir para Real Madrid, mas para o Bellingham, por um motivo muito simples: é um meio-campista que atua defensivamente, mas que também contribuiu no ataque com 28 gols e 17 assistências na temporada. Se nem assim um meio-campista ganha a Bola de Ouro, quando vai ganhar? - defendeu e questinou André Cury.

➡️Primeira Bola de Ouro da história será leiloada para projeto social

Cury complementou reforçando que votaria em Bellingham por ter sido vice-campeão da Euro 2024 com a Inglaterra, mas disse que é preciso respeitar o resultado por se tratar de uma votação.

continua após a publicidade

- Rodri é um grandíssimo jogador, assim como Bellingham e Vinicius. Só um podia ganhar - complementou.