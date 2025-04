Você já imaginou uma realidade alternativa onde o melhor jogador de sua equipe na atualidade vestisse a camisa do rival? Seria dolorido para o seu coração, ou você levaria a situação de maneira tranquila? Pois bem. O torcedor do Real Madrid pode se dar ao luxo de sentir um alívio diante da maneira como a história de Vini Jr com o Barcelona foi escrita.

André Cury, ex-representante do Barça e atual empresário de diversos craques, revelou detalhes da conversa do brasileiro com a diretoria blaugrana, antes do acordo com os rivais. Segundo o agente, o atacante já tinha aceitado o movimento rumo à Catalunha quando ainda era jogador do Flamengo, mas recalculou a rota e foi parar na capital espanhola.

- Nós nos encontramos com Vinícius e seus agentes a pedido deles. Queríamos contratá-lo quando eu trabalhava no Barcelona. Estava tudo pronto para a assinatura, mas no fim, a família e os agentes dele mudaram de ideia de uma forma pouco transparente. Mas é isso. Assim é o futebol - declarou André.

Vinícius foi comprado pelo Real por 45 milhões de euros em 2017 (cerca de R$ 156 milhões na cotação da época), mas se manteve no Rubro-Negro por um ano devido à pouca idade. A estreia aconteceu no final de setembro do ano seguinte, com apenas 18 anos, e aos poucos, o ponta-esquerda se tornou um pilar do clube, com direito a gols em duas finais de Champions League (2021-22 e 2023-24).

Somado a isso, o retrospecto contra o Barcelona é positivo. Em capítulos de "El Clásico", o camisa 7 venceu mais do que perdeu, e já deixou sua marca sete vezes, com direito a um hat-trick na final da Supercopa do Rei de 2024.

🔰 Números de Vini Jr contra o Barcelona

⚽ 19 jogos

⌛ 1.633 minutos em campo

🥅 7 gols

📤 3 assistências

✅ 10 vitórias

🟰 1 empate

❌ 8 derrotas