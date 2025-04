Primeira Bola de Ouro da história será leiloada para projeto social

A primeira Bola de Ouro da história, entregue ao inglês Stanley Matthews em 1956, será leiloada na Inglaterra em benefício da Fundação Matthews, organização que busca ajudar jovens em vulnerabilidade por meio do esporte. Além do troféu, itens pessoais do ex-jogador como chapéus e chuteiras serão incluídos no leilão.

continua após a publicidade

Ballon D'Or, troféu criado pela France FootballFoto: Reprodução/France Football

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O troféu está em exposição no Museu Nacional do Futebol, em Manchester, há mais de dez anos. O evento será liderado por Matt Goug, neto de Stanley Matthews.

- A maior parte dos fundos gerados por esta venda será destinada a apoiar o trabalho da Fundação Stanley Matthews. É uma continuação do trabalho do meu avô que, na década de 1970, treinou jovens futebolistas negros na África do Sul - disse Matt Gough.

continua após a publicidade

➡️Clubes terão apenas patrocinador máster no uniforme no Super Mundial de Clubes

Quem foi Stanley Matthews

Stanley Matthews entrou para a história do futebol ao se tornar o primeiro vencedor da Bola de Ouro, prêmio criado pela revista francesa France Football em 1956. Nascido em 1915, na cidade de Hanley, Inglaterra, Matthews se destacou como um dos principais pontas-direitas de sua geração.

Ao longo de sua carreira, defendeu principalmente Stoke City e Blackpool, clubes pelos quais se tornou ídolo, apesar de não ter conquistado títulos de grande expressão. Ainda assim, sua influência no esporte foi inegável. Atuou profissionalmente até os 50 anos, um feito inédito no futebol de alto nível.

continua após a publicidade

Stanley Matthews com a camisa do Blackpool, da Inglaterra (Foto: Staff/Intercontinentale/AFP)

Na disputa da primeira Bola de Ouro da história, Stanley Matthews superou, aos 41 anos de idade, nomes como Alfredo Di Stéfano e Raymond Kopa.

Em 1965, foi condecorado com o título de “Sir” pela Rainha Elizabeth II, sendo o primeiro jogador de futebol a receber essa honra.