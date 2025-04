Quarto colocado do Campeonato Português, o Porto instaurou um processo disciplinar contra quatro jogadores, incluindo Crias de Flamengo e São Paulo, por conta de uma quebra no regulamento interno do clube. Otávio e William Gomes, respectivamente, estão presentes na investigação ao lado do zagueiro português Tiago Djaló, além de um atleta não identificado.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O evento que originou o processo foi o aniversário de Otávio, que fez 23 anos na segunda-feira (21). Segundo o jornal "A Bola", o quarteto do Porto teria ficado na comemoração até 4h (horário em Lisboa), acima do permitido pela diretoria, devido ao treino desta terça (22) às 15h30.

Ademais, o veículo português informa que a festa contou com a presença de mais jogadores do elenco, como o atacante Samu Omorodion, que saiu do recinto no horário tolerado pelos Dragões. Ainda não há detalhes das punições para os brasileiros revelados.

Trajetória de Otávio e William Gomes no Porto

Garoto do Ninho, Otávio não teve muitas oportunidades no futebol profissional do Flamengo. O Famalicão, clube ao qual foi emprestado, exerceu a opção de compra em 2023, por negociação estipulada em 500 mil euros por 70% dos direitos econômicos do jogador. Um ano depois, o Porto anunciou a contratação do zagueiro, em contrato válido até 2028. Nos Dragões, não recebeu tantas chances como no ex-clube lusitano.

Após destaque em 2024, William Gomes deixou o São Paulo para acertar com o Porto pelo valor de 10 milhões de euros (R$ 61,4 milhões), por 80% dos direitos econômicos do atleta. A venda do atacante de Cotia antecipou a chegada do lateral-esquerdo Wendell. Com três gols em 16 jogos no ano passado, William foi o jovem mais utilizado pelo técnico Luis Zubeldía. Em Portugal, são oito partidas e poucos os minutos em campo. O jogador segue em recuperação de uma entorse no tornozelo sofrida no início de abril.

Longe do topo da tabela da liga nacional, o Porto está no quarto lugar com 62 pontos, um atrás do Braga. Ambos com 72, Sporting e Benfica disputam o caneco a quatro rodadas do fim do torneio.

