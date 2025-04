Copa do Mundo: Arábia Saudita estaria a favor de grande mudança no torneio

A Arábia Saudita, sede da Copa do Mundo de 2034, afirmou estar disposta a receber uma edição ainda maior do torneio, com a possível expansão para 64 seleções. O ministro do Esporte do país, o príncipe Abdulaziz bin Turki bin Faisal, declarou que o país está preparado para encarar o desafio, caso a Fifa decida por esse novo formato.

- Estamos prontos — ou estaremos prontos, inshallah” - disse o príncipe a jornalistas durante o fim de semana do Grande Prêmio de Fórmula 1, em Jeddah.

- Se essa for uma decisão da Fifa e for considerada boa para todos, estaremos mais do que felizes em realizá-la - completou.

A edição de 2026, que será sediada por Estados Unidos, Canadá e México, marcará a estreia do novo formato com 48 seleções. A proposta de uma nova expansão, agora para 64 times, ganhou força recentemente na América do Sul, com apoio do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez. A ideia seria implementar o novo modelo já em 2030, como forma de celebrar os 100 anos da primeira Copa do Mundo, realizada no Uruguai.

Apesar do apoio da Conmebol, a proposta enfrenta forte resistência. O presidente da Uefa, Aleksander Čeferin, classificou a ideia como “ruim”, enquanto líderes de outras confederações, como a Concacaf e a AFC (Confederação Asiática de Futebol), também se opuseram, em entrevista à "AFP" (Agence France-Presse), alegando que a mudança causaria “caos” na organização do torneio.

Um torneio com 64 seleções exigiria ajustes significativos: atualmente, com 48 equipes, são previstos 104 jogos — um aumento de 40 partidas em relação ao modelo anterior, que tinha 64. A nova ampliação precisaria passar por votação no Conselho da Fifa, composto por 37 membros. A expansão para 48 seleções foi aprovada de forma unânime em 2017.

Além do possível aumento no número de participantes, outro ponto ainda em discussão é o período de realização da Copa de 2034. Assim como o Catar em 2022, a Arábia Saudita pode optar por sediar o torneio no inverno do hemisfério norte para evitar as altas temperaturas do verão local. Segundo o príncipe Abdulaziz, essa decisão ainda está sendo debatida com a Fifa.

- O mais importante para nós é a experiência do torcedor - afirmou o príncipe.

A candidatura saudita também reacendeu preocupações sobre os direitos de trabalhadores migrantes no país. Em dezembro, organizações internacionais de direitos humanos pediram à Fifa que adiasse a escolha da sede até que reformas trabalhistas fossem implementadas. Em resposta, o príncipe afirmou que o país está aprendendo com os erros cometidos pelo Catar e que a segurança dos trabalhadores será prioridade.

- Temos comunicação constante com os cataris e com a Fifa para garantir que a segurança dos trabalhadores seja prioridade máxima. Isso é um compromisso para nós - disse Abdulaziz.

Apesar das críticas, a Fifa concedeu uma avaliação técnica positiva à candidatura saudita em dezembro, reforçando a confiança na capacidade do país de sediar o evento.