Na última quinta-feira (17), o Manchester United conquistou uma classificação inesquecível na Europa League diante do Lyon, em vitória por 5 a 4 com direito a cinco gols na prorrogação e uma virada eletrizante. Zagueiro dos Red Devils, Victor Lindelöf não viu a histórica acontecer ao vivo e teve que deixar Old Trafford às pressas por conta de um acidente doméstico com seu filho.

Depois de um empate por 2 a 2 no tempo normal — mesmo placar da ida —, os franceses abriram dois gols de diferença no tempo extra. Porém, em sete minutos, os ingleses balançaram as redes três vezes, com o gol da vitória já nos acréscimos. Esposa de Lindelöf, Maja explicou a saída do sueco no meio do compromisso em entrevista ao jornal inglês "The Mirror" na segunda-feira (21).

— Uma hora antes do jogo começar, nossa babá ligou e disse que eles estavam em uma ambulância a caminho do hospital. Meu filho mais novo, Francis, teve a cabeça toda aberta. Ele estava perseguindo seu irmão mais velho, e caiu na nossa escada de vidro — revelou Maja.

— A operação correu bem e Francis está de volta aos trilhos. Ele é um viking e voltou ao normal. Todos estavam muito preocupados, mas ele continua sua vida como se nada tivesse acontecido. É a primeira vez que presencio algo assim com um dos meus filhos. Foi incrivelmente desagradável e não quero passar por isso novamente — completou.

Liberado pelos médicos, Francis esteve presente na partida entre Manchester United e Wolverhampton no domingo (20), que terminou com vitória dos visitantes por 1 a 0, com gol de Pablo Sarabia. O filho mais novo assistiu o pai em ação por 78 minutos na partida.

