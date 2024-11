Rodri diz que colocaria outro jogador à frente de Vini Jr na Bola de Ouro

A derrota de Vini Jr para Rodri na Bola de Ouro da temporada 2023-24 segue tendo repercussão na imprensa da Europa. Eleito o melhor jogador do mundo pela revista "France Football", no fim de outubro, o volante acredita que mereceu ganhar o prêmio pela sua regularidade durante a temporada com o Manchester City e a seleção da Espanha.

- Ganhei pela regularidade, o que é mais difícil no futebol. O jogador mais regular da temporada fui eu. Eu votaria em Dani Carvajal como 2º na Bola de Ouro e Vinicius Jr. como 3º - declarou Rodri, em participação no programa espanhol "El Partidazo de Cope".

Para ficar com o prêmio, o espanhol desbancou o favoritismo do brasileiro Vini Jr, do Real Madrid, que vinha sendo apontado como o mais cotado à honraria. A escolha por Rodri se deve graças à ótima temporada individual por time e seleção. Peça crucial nos esquemas de Pep Guardiola e Luis de la Fuente, ele foi a engrenagem dos títulos do Campeonato Inglês e da Eurocopa 2024.

Além do destaque na Euro, Rodri foi um dos grandes responsáveis pelo domínio do Manchester City nas últimas temporadas. Em 2023-24, o clube inglês foi derrotado apenas uma vez enquanto Rodri esteve em campo.

Vini Jr foi derrotado por Rodri em pequena diferença de pontos na Bola de Ouro

A pontuação da Bola de Ouro é computada de acordo com os votos dos jurados. Conforme o jogador é encaixado no top-10 de cada jornalista, ele soma pontos para definir o melhor jogador da temporada. Desta forma, o primeiro colocado de cada lista soma 15 pontos, enquanto o segundo leva 12.

Segundo o portal francês L'Équipe, a diferença entre o brasileiro e o espanhol foi de apenas 41 pontos. Enquanto Rodri foi eleito com 1170 pontos, Vini Jr somou 1129 na segunda posição.