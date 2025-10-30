O Palmeiras volta a campo nesta sexta-feira (31), às 21h (de Brasília), diante do Red Bull Bragantino, na Arena Barueri, pela 11ª rodada do Paulistão Feminino, com transmissão do SporTV. A partida marca mais um passo na retomada da zagueira Gi Campiolo, de 29 anos, que vem recuperando ritmo após uma grave lesão no joelho esquerdo.

Em agosto de 2024, quando deixou o campo machucada no duelo com o Atlético-MG pelo Brasileirão, Campiolo teve diagnosticada uma ruptura total do ligamento cruzado. Após recuperação, voltou a jogar recentemente, atuando na Ladies Cup e em duas partidas do Paulistão.

— Estou me sentindo bem, feliz por poder estar em campo e a cada dia mais confiante. Claro que o ritmo de jogo vai ajudar nesse processo também, mas este período sem jogos é bom para aumentar as intensidades dos treinos e trabalhar detalhes que nem sempre conseguimos com o calendário cheio. Minha ideia é estar bem para conseguir ajudar minha equipe a conquistar nossos objetivos — afirmou a defensora.

Sobre o início da convivência com a técnica Rosana Augusto, Campiolo elogiou o perfil da nova comandante.

— A Rosana é uma grande treinadora, traz ideias muito didáticas e uma visão de jogo clara. Teve uma carreira brilhante como atleta, é ambiciosa e isso reflete no trabalho dela. Não tinha trabalhado com ela antes, mas já joguei contra — sempre foram duelos difíceis (risos). Sei que vou aprender muito — completou.

Palmeiras segue na disputa por títulos

O Verdão vive semanas importantes na temporada, com uma sequência de clássicos pelo Paulistão e compromissos decisivos na Copa do Brasil Feminina. Para Campiolo, o trabalho mental tem sido um diferencial na preparação do grupo.

— Nós sabemos da importância dessa reta final. A questão mental vem sendo trabalhada dia a dia, e os treinamentos são o mais próximos possível do jogo. A competitividade que todas colocam no dia a dia com certeza nos prepara para os momentos decisivos que vamos enfrentar — destacou.

O clássico entre São Paulo e Palmeiras, pela semifinal da Copa do Brasil Feminina, está marcado para a próxima terça-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).