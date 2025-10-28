A Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou uma mudança importante na semifinal da Copa do Brasil Feminina. O clássico entre São Paulo e Palmeiras, marcado para a próxima terça-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília), teve o local confirmada: a partida será disputada no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

A solicitação partiu do próprio São Paulo, mandante do confronto, e foi aceita pela CBF por ajuste de tabela. O horário e a data permanecem os mesmos.

O duelo paulista abre a primeira semifinal da competição nacional, que chega à reta decisiva reunindo as quatro melhores equipes do torneio. No outro confronto, Ferroviária e Bahia se enfrentam também na terça (4), às 19h, na Fonte Luminosa, em Araraquara.

Estádio Moisés Lucarelli (Foto: Divulgação/Ponte Preta)

Semifinais da Copa do Brasil Feminina

Semifinal 1

Data: 04/11 (terça-feira)

Horário: 21h30

Local: Estádio Moisés Lucarelli (Campinas-SP)

Jogo: São Paulo x Palmeiras

Semifinal 2

Data: 04/11 (terça-feira)

Horário: 19h00

Local: Estádio Fonte Luminosa (Araraquara-SP)

Jogo: Ferroviária x Bahia

Formato do torneio

A edição de 2025 da Copa do Brasil Feminina reúne 65 clubes de todas as regiões do país. A distribuição das vagas segue critérios técnicos: 16 equipes da Série A1, 16 da A2, 32 da A3 e mais um clube do Tocantins, garantindo presença de clubes das 27 federações, que conseguem a vaga por meio dos campeonatos estaduais — clubes da Série A1 e A2 têm vagas garantidas.

O torneio é disputado em oito fases, sempre em jogo único. Em caso de empate, a vaga é definida nos pênaltis. O chaveamento de cada etapa é decidido por sorteio público na CBF.

Além da conquista do troféu e das medalhas, o campeão garante vaga na Supercopa Feminina de 2026, enfrentando o vencedor do Brasileirão A1. Todas as despesas de logística (viagens, hospedagem, alimentação, arbitragem, antidoping e VAR) ficam a cargo da CBF.

A Copa do Brasil Feminina não conta com premição, e sim cota de participação. O recurso começa em R$ 25 mil e vai subindo até os R$ 100 mil pagos na final. O campeão fatura uma quantia superior a R$ 1 milhão e o vice recebe R$ 500 mil.