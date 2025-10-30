A atacante Gaby Santos volta a enfrentar o Palmeiras, clube que defendeu por três temporadas, agora vestindo a camisa do RB Bragantino. As equipes entram em campo nesta quinta-feira (31), às 21h (de Brasília), pela 11ª rodada do Paulistão Feminino, com transmissão do Sportv.

Será o retorno do Campeonato Paulista após a pausa da data Fifa. A jogadora falou sobre a pausa.

— A pausa foi muito importante pra todo o grupo. Deu pra recuperar a parte física, corrigir alguns pontos técnicos e táticos, e também trabalhar o lado mental, que é essencial nessa reta da temporada. A gente aproveitou bem esse período pra se preparar e voltar ainda mais concentradas e com energia pra sequência dos próximos jogos — disse Gabi.

Bragantino e Palmeiras brigam na parte de cima da tabela

Os times vivem bom momento na competição. O Palmeiras está na vice-liderança, com 22 pontos, e o Red Bull Bragantino segue dentro da zona de classificação, em quarto.

Na temporada de 2025, Gabi participou de nove jogos pelo RB Bragantino, sem marcar gols até o momento. Antes, defendeu o Palmeiras em 2025, e em temporadas anteriores jogou pelas categorias de base e profissional de Grêmio e Sport, somando experiências diversas no futebol feminino nacional. O duelo é encarado com atenção pela atacante.

— A gente sabe que o Palmeiras é sempre um adversário muito forte, competitivo e que tem muita qualidade. Vai ser um jogo de concentração do início ao fim. Acho que o que pode ser determinante pra gente é manter o nosso padrão de jogo, impor nosso ritmo e aproveitar as oportunidades que surgirem. Temos confiança no trabalho que vem sendo feito e vamos lutar até o final pra buscar o resultado — completou.

