Camilla Orlando tem um novo desafio na carreira. A treinadora deixou o Palmeiras oficialmente para se dedicar de forma exclusiva exclusiva à CBF no comando da Seleção Brasileira Feminina sub-20, e foi homenageada pelo clube antes da final da Brasil Ladies Cup, no último domingo (19), com uma placa de reconhecimento.

Pelo Verdão, Camilla comandou 64 partidas, com 41 vitórias, 8 empates e 15 derrotas, alcançando 68% de aproveitamento. Sob seu comando, o time marcou 157 gols e sofreu 68, além de conquistar o Paulistão Feminino. Nesta temporada, o Palmeiras chegou à semifinal do Brasileirão Feminino, está na semifinal da Copa do Brasil e conquistou a Ladies Cup.

Nesta segunda-feira (20) a chegada de Rosana Augusto como nova treinadora da equipe profissional feminina. Ela substitui Camilla Orlando.

Camilla Orlando no comando do Palmeiras. (Reprodução: Instragram/@camillaorlando)

Próximos jogos da Seleção

Agora, o foco da treinadora é o desenvolvimento das novas gerações da Seleção Sub-20. Seu primeiro compromisso à frente da equipe será uma série de amistosos em Goiânia.

A CBF destacou que a dedicação exclusiva de Camilla visa potencializar o trabalho de formação e o planejamento estratégico do futebol feminino de base no Brasil. Na comissão técnica, ela terá Guilherme Giudice, ex-Santos, que deixou as Sereias para integrar a comissão na Seleção.

A Seleção Brasileira Feminina Sub-20 fará dois amistosos contra o México nos dias 23 e 26 de outubro, em Goiânia (GO). Os ingressos serão trocados por 1kg de alimento não perecível no dia das partidas, que terão transmissão da CBF TV.

Os jogos fazem parte da preparação para o Sul-Americano Sub-20 de 2026, que garante vaga na Copa do Mundo da categoria, na Polônia. Além dos amistosos, Brasil e México ainda realizarão um jogo-treino no dia 29, com portões fechados, no CT do Vila Nova.