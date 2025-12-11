Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (11), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são a semifinal da Copa do Brasil entre Vasco x Fluminense e a Europa League, entre outros.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 11 de dezembro de 2025)

Copa do Brasil (semifinal)

Vasco x Fluminense – 20h – Prime Video, Sportv e Premiere

O Vasco da Gama chega para a partida a primeira partida da semfinal em um momento conturbado. A equipe venceu apenas um dos últimos oito jogos. A equipe concluiu sua participação no Brasileirão no último final de semana, quando o treinador Fernando Diniz optou por utilizar um time alternativo contra o Atlético-MG e acabou goleado por 5 a 0.

Ao contrário do Vasco, o Fluminense vive seu melhor momento após o Mundial de Clubes. A equipe comandada por Luis Zubeldía está em uma sequência de sete jogos sem perder (cinco vitórias e dois empates). Na última rodada do Brasileirão, o treinador optou por escalar o time titular e venceu o Bahia por 2 a 0, no Maracanã.

Jogos de hoje: Vasco e Fluminense disputam o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press)<br>

UEFA Europa League

Utrecht x Nottingham Forest – 14h45 – CazéTV

Dínamo Zagreb x Betis – 14h45 – CazéTV

Celtic x Roma – 17h – CazéTV

Basel x Aston Villa – 17h – CazéTV

FC Champions League Two

Gamba Osaka x Ratchaburi – 7h – Disney+

Campeonato Norueguês (playoff de rebaixamento)

Aalesunds x Bryne – 15h – TV Green e OneFootball

Campeonato Inglês Feminino

Aston Villa (F) x Liverpool (F) – 16h – ESPN 4 e Disney+

