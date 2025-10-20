Palmeiras anuncia treinadora ex-Flamengo para time feminino

O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira (20) a chegada de Rosana Augusto como nova treinadora da equipe profissional feminina. Ela substitui Camilla Orlando, campeã paulista em 2024 e que se dedicará integralmente à Seleção Brasileira feminina sub-20.

— Voltar ao Palmeiras, agora como treinadora, é algo muito especial. Tenho um carinho enorme pelo clube e por tudo o que ele representa. Retornar nessa nova função me traz gratidão, responsabilidade e orgulho. É como fechar um ciclo e começar outro — disse Rosana, ao site do clube.

Aos 43 anos, a técnica paulista acumula passagens por Athletico-PR, Red Bull Bragantino, Seleção Brasileira Sub-20 e, mais recentemente, Flamengo, onde comandou o time por sete meses. Mesmo com pouco tempo na nova função, Rosana já soma títulos expressivos: Copa Rio Feminina (2025), Campeonato Sul-Americano Sub-20 (2024), Brasileiro Feminino A2 (2023) e Paranaense (2021).

Confira anúncio:

Rosana deixa Flamengo antes de assumir o Palmeiras

Rosana Augusto se despediu do Flamengo na última semana após o clube alegar "readequação financeira" para a temporada 2026. A saída foi em comum acordo.

Sobre o desafio no Verdão, Rosana destacou o projeto apresentado pela diretoria.

— O Palmeiras tem uma estrutura sólida e uma mentalidade vencedora. Senti que era o momento certo para viver esse desafio e contribuir para a continuidade da história vitoriosa do clube — disse ela.

A nova comandante fará sua estreia no dia 31 de outubro, às 21h, diante do Red Bull Bragantino, seu ex-clube, na Arena Barueri, pela primeira fase do Paulista Feminino.

