Santos e São Paulo duelam nesta quarta-feira (10), às 15h (horário de Brasília), pela 7ª rodada do Paulistão Feminino Sub-20. A bola rola no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP) e o jogo será transmitido na Santos TV, no Youtube.

continua após a publicidade

A zagueira Gi Mazzotti destacou a importância do período de descanso e preparação para a partida.

— Foi um retorno muito positivo. Conseguimos descansar a cabeça durante a pausa e voltamos mais inteiras mental e fisicamente. O foco tem sido no momento ofensivo, em fazer mais gols, que foi um ponto em que pecamos ao longo do ano — disse a defensora.

Na liderança da competição, as Sereinhas da Vila somam 10 pontos em cinco jogos, enquanto as Soberanas têm oito pontos e estão no segundo lugar.

continua após a publicidade

➡️ Casa nova! Auxiliar do Santos deixa clube para trabalhar na Seleção Feminina sub-20

Mazzotti e a experiência no profissional do São Paulo

Apesar de a equipe ter ficado fora da fase final do Brasileirão Sub-20, ainda há calendário cheio pela frente. Além do Paulistão, o São Paulo também disputará a Copinha Feminina em novembro.

Mazzotti aproveitou o intervalo para treinar com o elenco profissional, experiência que considera fundamental para sua evolução.

— Todo o mínimo tempo com o profissional é muito rico. As mais velhas sempre nos auxiliam, aprendemos a jogar em outras formações e posições. O jogo é mais físico e nos exige mais, e isso nos faz crescer pela exigência tática e física — completou.

continua após a publicidade

Agora, a meta é clara: encerrar a temporada com troféus.

— Tanto a minha expectativa quanto a do grupo é fazer boas partidas, ganhar confiança, fazer mais gols e sairmos campeãs dos próximos dois campeonatos que vamos disputar — projetou a zagueira.

➡️ Técnica da Seleção Sub-20 destaca evolução do futebol feminino do Rio de Janeiro