As Crias Gloriosas fizeram história nesta segunda-feira (8), ao conquistarem o Brasileirão Feminino Sub-20, o primeiro título nacional do Botafogo. A vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo coroou a temporada da equipe, que conquistou a Copa Rio sobre o mesmo rival no início do ano.

Capitã do time na final, a zagueira Grazy é peça de confiança da comissão técnica botafoguense. Com 20 anos, foi titular também nas finais do Brasileirão A2, contra o Santos. Durante a comemoração do título, a jogadora falou com Lance! sobre o significado da conquista e a sequência da temporada.

Grazy acredita em legado no Botafogo

Criada em 2019, o desenvolvimento da base botafoguense é notável. Campeão Carioca Sub-20 em 2022 e bicampeão da Copa Rio (2023 e 2025), as Crias Gloriosas ainda acumulam um vice-campeonato Brasileiro (2024) e da Copinha (2023). Depois de bater na trave nos últimos anos, o Botafogo saiu da fila ao sagrar-se campeão nesta temporada.

— É inexplicável. Parece que a ficha ainda não caiu, só que a gente vinha trabalhando muito em prol disso. E a gente vinha em busca também de um legado. E eu tenho certeza que cada um deixou o seu legado aqui no clube — disse Grazy, emocionada.

Além do peso por ser um clássico na final, havia outro fator importante envolvido, mas que segundo a capitã não influenciou na preparação ou no jogo. Em 2024, quando os times decidiram o título da competição, o Flamengo goleou o Botafogo no mesmo estádio, o Luso Brasileiro. Algumas atletas permaneceram no clube, como Bebê, Cabral e Kerlly, mas Grazy negou que a conquista tenha sabor de revanche.

— Não, acredito também que cada jogo é um jogo, é um elenco novo, pessoas novas, então acho que não tem esse negócio de revanche, o jogo é jogado, buscamos isso e alcançamos.

Foco no Carioca Feminino: 'Vamos buscar o título'

Com mais uma taça em General Severiano, o foco se volta para a reta final do Carioca Feminino Sub-20, em que o Botafogo enfrenta o Fluminense, neste sábado (13). Além disso, a partir do dia 20, a a bola rola também para o Estadual adulto, no qual o time estreia contra o Resende.

— Agora é continuar trabalhando firme em busca do Carioca e manter a mentalidade de campeão, porque vamos em busca do título estadual também — afirmou.

Sobre Grazy, zagueira do Botafogo

Depois de ser campeã do Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Feminina e colecionar títulos estaduais em São Paulo pela Ferroviária, Grazy chegou ao Botafogo por empréstimo do time de Araraquara em setembro de 2024, com vínculo até o final do ano. Bem avaliada pelo clube, foi contratada em definitivo em 2025. Com 20 anos de idade, é natural de Camaragipe, em Pernambuco.

