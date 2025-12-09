Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (09/12/2025)
Veja os jogos televisionados desta terça-feira (9)
Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (9), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da 6ª rodada da Champions League, que reunirá confrontos eletrizantes na briga por vagas no mata-mata.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 9 de dezembro de 2025)
Champions League
Kairat x Olympiacos – 12h30 – Space e HBO Max
Bayern de Munique x Sporting – 14h45 – TNT e HBO Max
Atalanta x Chelsea – 17h – Space e HBO Max
Barcelona x Eintracht Frankfurt – 17h – TNT e HBO Max
Inter de Milão x Liverpool – 17h – SBT e HBO Max
Monaco x Galatasaray – 17h – HBO Max
PSV x Atlético de Madrid – 17h – HBO Max
Tottenham x Slavia Praga – 17h – HBO Max
Union Saint-Gilloise x Olympique de Marseille – 17h – HBO Max
Champions League Feminina
Sankt Polten (F) x Juventus (F) – 14h45 – ESPN 4 e Disney+
Arsenal (F) x Twente (F) – 17h – ESPN 4 e Disney+
PSG (F) x OH Leuven (F) – 17h – Disney+
Real Madrid (F) x Wolfsburg (F) – 17h – ESPN e Disney+
AFC Champions League Elite
Johor Darul Ta'zim x Shanghai Port – 9h15 – Disney+
UEFA Youth League
PSV sub-19 x Atlético de Madrid sub-19 – 10h – UEFA.tv
Inter de Milão sub-19 x Liverpool sub-19 – 12h – UEFA.tv
Campeonato Inglês (segunda divisão)
Queens Park Rangers x Birmingham – 17h – Xsports e Disney+
Copa do Brasil sub-20 (final)
América-MG sub-20 x São Paulo sub-20 – 20h – Sportv
