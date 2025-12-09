menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (09/12/2025)

Veja os jogos televisionados desta terça-feira (9)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/12/2025
06:00
Raphinha é um dos favoritos pelo prêmio (Foto: Divulgação/FC Barcelona)
imagem cameraRaphinha em ação pelo Barcelona (Foto: Divulgação/FC Barcelona)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (9), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da 6ª rodada da Champions League, que reunirá confrontos eletrizantes na briga por vagas no mata-mata.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 9 de dezembro de 2025)

Champions League

Kairat x Olympiacos – 12h30 – Space e HBO Max
Bayern de Munique x Sporting – 14h45 – TNT e HBO Max
Atalanta x Chelsea – 17h – Space e HBO Max
Barcelona x Eintracht Frankfurt – 17h – TNT e HBO Max
Inter de Milão x Liverpool – 17h – SBT e HBO Max
Monaco x Galatasaray – 17h – HBO Max
PSV x Atlético de Madrid – 17h – HBO Max
Tottenham x Slavia Praga – 17h – HBO Max
Union Saint-Gilloise x Olympique de Marseille – 17h – HBO Max

continua após a publicidade

➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Jogos de hoje: o Chelsea, do brasileiro, Estêvão enfrenta a Atalanta fora de casa na Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)
Jogos de hoje: o Chelsea, do brasileiro, Estêvão enfrenta a Atalanta fora de casa na Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Champions League Feminina

Sankt Polten (F) x Juventus (F) – 14h45 – ESPN 4 e Disney+
Arsenal (F) x Twente (F) – 17h – ESPN 4 e Disney+
PSG (F) x OH Leuven (F) – 17h – Disney+
Real Madrid (F) x Wolfsburg (F) – 17h – ESPN e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

AFC Champions League Elite

Johor Darul Ta'zim x Shanghai Port – 9h15 – Disney+

UEFA Youth League

PSV sub-19 x Atlético de Madrid sub-19 – 10h – UEFA.tv
Inter de Milão sub-19 x Liverpool sub-19 – 12h – UEFA.tv

Campeonato Inglês (segunda divisão)

Queens Park Rangers x Birmingham – 17h – Xsports e Disney+

Copa do Brasil sub-20 (final)

América-MG sub-20 x São Paulo sub-20 – 20h – Sportv

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias