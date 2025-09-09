Guilherme Giudice, que atuou como auxiliar técnico do Santos na campanha de retorno à elite do Brasileirão Feminino, se despediu do clube nesta terça-feira (9). O profissional vai integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira Sub-20, também na função de auxiliar. A informação, exclusiva do Lance!, foi confirmada pelo próprio Giudice em contato com a reportagem.

Giudice tem passagens por São José, Santos e Fortaleza, tanto na função de treinador como auxiliar. Ele já vinha sendo convocado para a amarelinha, e agora integrará de forma definitiva a comissão de Camilla Orlando. O treinador santista Caio Couto se despediu do colega nas redes sociais.

Conheça Guilherme Giudice, novo auxiliar da Seleção Brasileira Sub-20

Aos 41 anos, Giudice é formado em Educação Física, pós-graduado em Treinamento Desportivo e em Gestão de Centros Poliesportivos, além de possuir a Licença Pro da CBF Academy.

Em 2016, foi auxiliar de Emily Lima na Seleção Brasileira principal e depois acompanhou a treinadora na equipe santista. Três anos depois, foi efetivado no Peixe, disputou 31 jogos, alcançando 18 vitórias, três empates e dez derrotas,⁣⁣⁣ e foi campeão da Copa Paulista de 2020.

Guilherme Giudice na Seleção Brasileira Feminina principal, à época auxiliar de Emily Lima. (Foto: CBF/Flickr)

Seleção Sub-20 com Camilla Orlando

Em entrevista ao site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a treinadora do Palmeiras falou sobre o período de treinos de junho.

— Esse período é sempre muito importante para fazer um diagnóstico não somente das atletas que estão aqui, mas através delas, compreender de forma geral como tem se desenvolvido a categoria. Foi um período de muito estudo individual, setorial e coletivo. Foram dias importantes para fazer esse desenvolvimento e realmente potencializar as próximas convocações — disse Orlando.

