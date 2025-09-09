Casa nova! Auxiliar do Santos deixa clube para trabalhar na Seleção Feminina sub-20
Giudice retorna à Seleção e integrará comissão técnica de Camilla Orlando
Guilherme Giudice, que atuou como auxiliar técnico do Santos na campanha de retorno à elite do Brasileirão Feminino, se despediu do clube nesta terça-feira (9). O profissional vai integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira Sub-20, também na função de auxiliar. A informação, exclusiva do Lance!, foi confirmada pelo próprio Giudice em contato com a reportagem.
Giudice tem passagens por São José, Santos e Fortaleza, tanto na função de treinador como auxiliar. Ele já vinha sendo convocado para a amarelinha, e agora integrará de forma definitiva a comissão de Camilla Orlando. O treinador santista Caio Couto se despediu do colega nas redes sociais.
Conheça Guilherme Giudice, novo auxiliar da Seleção Brasileira Sub-20
Aos 41 anos, Giudice é formado em Educação Física, pós-graduado em Treinamento Desportivo e em Gestão de Centros Poliesportivos, além de possuir a Licença Pro da CBF Academy.
Em 2016, foi auxiliar de Emily Lima na Seleção Brasileira principal e depois acompanhou a treinadora na equipe santista. Três anos depois, foi efetivado no Peixe, disputou 31 jogos, alcançando 18 vitórias, três empates e dez derrotas, e foi campeão da Copa Paulista de 2020.
Seleção Sub-20 com Camilla Orlando
Em entrevista ao site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a treinadora do Palmeiras falou sobre o período de treinos de junho.
— Esse período é sempre muito importante para fazer um diagnóstico não somente das atletas que estão aqui, mas através delas, compreender de forma geral como tem se desenvolvido a categoria. Foi um período de muito estudo individual, setorial e coletivo. Foram dias importantes para fazer esse desenvolvimento e realmente potencializar as próximas convocações — disse Orlando.
