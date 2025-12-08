Torcedores reagem a gafe no Prêmio Brasileirão 2025: 'Inacreditável'

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) cometeu uma gafe durante o Prêmio Brasileirão 2025, nesta segunda-feira (8), em evento no Rio de Janeiro. Ao anunciar o campeão do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20, a cerimônia mostrou uma imagem do Flamengo. Contudo, a equipe campeã da temporada foi a do Botafogo.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Vasco comemoram resultado de premiação do Brasileirão: 'Boa noite'

A gafe ocorreu no momento em que a entidade listava os clubes campeões das categorias de base. A CBF creditou erroneamente. O Flamengo chegou na final da edição, mas perdeu o título para o Botafogo. O gol decisivo foi marcado pela jogadora Rebeca.

Durante o próprio evento, os apresentadores Marcelo Adnet e Juliana Paes identificaram o erro e realizaram a correção da informação para todos os presentes na cerimônia. Nas redes sociais, torcedores repercutiram o momento. Veja abaixo:

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Premiados pela CBF após o Brasileirão

Craque — Masculino: Arrascaeta (Flamengo) / Feminino: Gabi Zanotti (Corinthians)

Revelação — Masculino: Rayan (Vasco) / Feminino: Johnson (Corinthians).

Artilheiro — Masculino: Kaio Jorge (Cruzeiro) / Feminino: Amanda Gutierrez (Palmeiras).

Gol mais bonito — Masculino: Pedro (Flamengo) / Feminino: Érika (Corinthians).

Melhor técnico — Masculino: Rafael Guanaes (Mirassol) / Feminino: Jonas Urias (Cruzeiro).

Melhor goleiro — Masculino: Rossi / Feminino: Nicole (Corinthians).

Melhores laterais — Masculino: Paulo Henrique (Vasco) e Reinaldo (Mirassol) / Feminino: Isabella e Gisseli (Cruzeiro).

Melhores zagueiros — Masculino: Fabrício Bruno (Cruzeiro) e Léo Pereira (Flamengo) / Feminino: Isa Haas (Cruzeiro) e Mariza (Corinthians).

Melhores volantes — Masculino: Jorginho (Flamengo) e Lucas Romero (Cruzeiro) / Feminino: Brena (Palmeiras) e Lorena Bedoya (Cruzeiro).

Melhores meias — Masculino: Arrascaeta (Flamengo) e Matheus Pereira (Cruzeiro) / Feminino: Gabi Zanotti (Corinthians) e Duda Sampaio (Corinthians).

continua após a publicidade

Melhores atacantes — Masculino: Vitor Roque (Palmeiras) e Kaio Jorge (Cruzeiro) / Feminino: Amanda Gutierrez (Palmeiras) e Letícia (Cruzeiro).

Times ideais de 2025

Masculino: Rossi, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Reinaldo; Lucas Romero, Jorginho, Matheus Pereira e Arrascaeta; Vitor Roque e Kaio Jorge. Técnico Rafael Guanaes.

Feminino: Nicole, Isabella, Gisseli, Isa Haas e Mariza; Brena, Lorena Bedoya, Gabi Zanotti e Duda Sampaio; Amanda Gutierrez e Letícia. Técnico: Jonas Urias.