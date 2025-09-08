Botafogo supera Flamengo e conquista Brasileiro Feminino Sub-20
Rebeca marcou o gol do título alvinegro
Na final do Brasileirão Feminino Sub-20, nesta segunda-feira (8), o Botafogo derrotou o Flamengo por 1 a 0 e sagrou-se campeão nacional pela primeira vez. A autora do gol do título foi Rebeca, com um golaço de fora da área.
A decisão foi disputada em jogo único no Luso Brasileiro, com mando do Rubro-Negro, que teve a melhor campanha. Foram 1500 ingressos gratuitos disponibilizados e quase mil torcedores compareceram ao estádio.
Como foi Flamengo x Botafogo
Primeiro tempo
A primeira grande chance foi do Botafogo. Aos 11 minutos, após boa triangulação, Cabral saiu na cara do gol, mas foi travada por Duda Cerqueira na hora da finalização. Na sequência foi a vez de Rhaissa, que recebeu pela esquerda e bateu rasteiro para a defesa de Bibi.
Vendo o rival crescer no jogo, o Flamengo tentou responder. Na primeira jogada, Leane perdeu na corrida para Paloma. Na segunda, a camisa 11 arrancou no meio de campo e fez fila, mas demorou a finalizar e sofreu o desarme dentro da área. Aos 33, após jogada de lateral, a bola sobrou para a batida de Nicoli, mas a marcação chegou junto e desviou para escanteio.
O jogo ficou amarrado até os minutos finais da primeira etapa, com o meio de campo dos dois times sendo combativo no setor e evitando a progressão adversária. Foi aos 45 minutos que o Botafogo desatou o primeiro nó e abriu o placar da decisão. Em saída que começou na goleira Isadora, a jogada foi construída até chegar nos pés de Rebeca, que recebeu na esquerda, cortou para dentro e bateu colocado. Em lance parecido logo depois, Rhaissa tentou de longe, mas a bola sofreu desvio e passou rente ao travessão.
Segundo tempo
A segunda etapa voltou mais quente. Com o Flamengo precisando buscar o placar, se lançou ao ataque, dando espaço para o Botafogo contra-atacar. O Rubro-Negro começou com mais volume, mas o rival foi quem teve a primeira chance perigosa, com Bya, que entrou no jogo e ficou perto de ampliar.
No lance seguinte, o Fla teve sua chance com Leane, que recebeu o lançamento e disparou na frente da defesa, mas finalizou para fora. Assim como na primeira etapa, o jogo ficou amarrado depois de um início forte. O Flamengo teve mais posse e volume, enquanto o Botafogo tentava chegar com bolas longas e contra-ataques.
Mesmo vencendo, o alvinegro manteve a marcação alta e foi recompensado aos 34 minutos. Na saída de bola, Rhaissa pressionou Duda Mattos e levou a melhor, ficando cara a cara com Bibi. A atacante teve frieza e bateu colocado para ampliar o placar. No entanto, na revisão, o VAR assinalou toque de mão da atacante e anulou o gol.
A anulação do gol incendiou a torcida e o time rubro-negro, que seguiu tentando até o fim. Nos acréscimos, Alice pegou uma sobra na área, mas foi atrapalhada pela defesa botafoguense e bateu para fora.
✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 0x1 Botafogo
📆 Data e horário: segunda-feira, dia 8 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Rebeca, 45'/1ºT (0-1)
🟨 Cartões amarelos: Karolzinha, Rhaissa, Cabral, Kerlly (BOT);
🟥 Cartões vermelhos: —
⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO
Flamengo (Técnico: Filipe Torres)
Bibi, Bruna (Laura Mariah), Sofia, Carol Martins, Isabela Nunes, Cerqueira (Duda Mattos), Nicoli (Alice), Anna Luiza (Maria Fernanda), Kaylane Vieira, Leane, Brendha (Nina Garrit)
Botafogo (Técnico: Alex Alves)
Isadora, Paola (Coutinho), Grazy, Thaynara, Karolzinha, Nayara (Kerlly), Bebê, Cabral (Bya), Rebeca (Tailane), Analu, Rhaissa (Laira)
