Duas vagas seguem em aberto para a segunda fase do Brasileirão feminino. Disputado em duas etapas, os oito melhores colocados avançam para as quartas de final da competição, que tem formato eliminatório.

O Cruzeiro sobrou na primeira fase e foi a primeira equipe a garantir presença no mata-mata. A equipe venceu o 3B da Amazônia por 5 a 1 e não pode mais ser ultrapassado na tabela, ou seja, além da classificação, será também o líder, com vantagem de jogar em casa jogos decisivos.

Outras cinco equipes também asseguraram vaga: São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Ferroviária e Flamengo. Enquanto palestrinas e soberanas venceram seus duelos na 13ª rodada, a Ferroviária perdeu por 3 a 1 para o Bahia, mas se manteve na quinta colocação.

O Corinthians, por sua vez, não precisou entrar em campo. Com 25 pontos, as Brabas não podem mais ser ultrapassadas pelo Bragantino, com 16, o primeiro time fora da zona. É a mesma situação do Flamengo, com 23.

O Corinthians enfrenta o Flamengo nesta segunda-feira (9), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Canindé, em São Paulo (SP), em jogo de fechamento da rodada.

Quartas do Brasileirão Feminino: veja quem ainda briga por vaga

Bahia, com 20 pontos, e América Mineiro, com 16, ocupam a sétima e oitava colocação da tabela no momento. Com o mesmo número de pontos do time de Belo Horizonte estão Bragantino e Grêmio.

Fluminense e Internacional correm por fora, mas ainda têm chances de brigar para disputar a segunda fase.

A luta contra o rebaixamento

O Sport foi o primeiro time rebaixado para a Série A2 após perder para o Juventude por 1 a 0. Agora, resta uma vaga na zona de rebaixamento, atualmente ocupada pelo 3B da Amazônia, com sete pontos. Juventude e Real Brasília, ambos com 9 pontos, também brigam pela permanência.

Classificação do Brasileirão feminino

Cruzeiro – 35 pts

– 35 pts São Paulo – 27 pts

– 27 pts Corinthians * – 25 pts

* – 25 pts Palmeiras – 24 pts

– 24 pts Ferroviária – 24 pts

– 24 pts Flamengo * – 23 pts

* – 23 pts Bahia – 20 pts

– 20 pts América-MG – 16 pts

– 16 pts Grêmio – 16 pts

Fluminense – 15 pts

Internacional – 14 pts

Juventude – 9 pts

Real Brasília – 9 pts

3B da Amazônia – 7 pts

Sport – 2 pts

*Corinthians e Flamengo ainda jogam pela 13ª rodada.

Próximos jogos

Rodada 14

13/06 – 21h: Palmeiras x Fluminense

14/06 – 11h: Real Brasília x Grêmio

14/06 – 15h: Cruzeiro x Sport

14/06 – 17h: Ferroviária x Red Bull Bragantino

14/06 – 17h: Flamengo x América-MG

14/06 – 21h: Juventude x São Paulo

15/06 – 16h: 3B da Amazônia x Bahia

15/06 – 18h: Internacional x Corinthians

Rodada 15 – 18 de junho de 2025