Eurocopa Feminina: onde assistir aos jogos das quartas de final

A Eurocopa Feminina entra na reta final com oito seleções classificadas para as quartas de final. Entre os destaques estão a Espanha, atual campeã da Copa do Mundo 2023, e Inglaterra, que venceu a última Euro Feminina.

As equipes que disputam uma vaga na semifinal são: Noruega, Itália, Suécia, Inglaterra, Espanha, Suíça, França e Alemanha. Quatro seleções avançaram de forma invicta: Noruega, Espanha, Suécia e França.

Na fase de grupos, duas seleções avançaram em cada chave:

Grupo A: Noruega e Suíça

Noruega e Suíça Grupo B: Espanha e Itália

Espanha e Itália Grupo C: Suécia e Alemanha

Suécia e Alemanha Grupo D: França e Inglaterra

Onde assistir

No Brasil, a CazéTV é a detentora dos direitos de transmissão. As quartas de final da Eurocopa Feminina começam no dia 16 de julho, com Noruega x Itália, às 16h (horário de Brasília). No dia 17, é a vez de Suécia x Inglaterra, também às 16h. Em seguida, Espanha x Suíça se enfrentam no dia 18, no mesmo horário. Encerrando a fase, França x Alemanha jogam no dia 19 de julho, às 16h.

16/7 - Noruega x Itália, às 16h (horário de Brasília) - CazéTV

17/7 - Suécia x Inglaterra, às 16h (horário de Brasília) - CazéTV

18/7 - Espanha x Suíça, às 16h (horário de Brasília) - CazéTV

19/7 - França x Alemanha, às 16h (horário de Brasília) - CazéTV

Cruzamentos na Eurocopa Feminina

As semifinais da Eurocopa Feminina estão marcadas para os dias 22 e 23 de julho, enquanto a grande final será disputada no dia 27.

Na fase final, os confrontos das quartas de final definem o seguinte chaveamento:

Suécia/Inglaterra x Noruega/Itália

França/Alemanha x Espanha/Suíça

Os vencedores avançam para a disputa das vagas na decisão.

