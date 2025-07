Brasil x Bolívia feminino: onde assistir e prováveis escalações

O Brasil entra em campo nesta quarta-feira (16), às 18h (horário de Brasília), contra a Bolívia, pela segunda rodada da Copa América Feminina. A bola rola no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, o Chillogalo, e tem transmissão do Sportv (canal fechado) e da TV Brasil (tv aberta).

A Seleção venceu a Venezuela na estreia por 2 a 0, com gols de Amanda Gutierres e Duda Sampaio. Já a Bolívia foi goleada pelo Paraguai por 4 a 0.

Ficha do jogo BRA BOL 2ª RODADA Copa América Feminina Data e Hora Local Quarta-feira (16), às 18h (horário de Brasília) Árbitro - Assistentes - Var - Onde assistir

O primeiro jogo do Brasil, no último domingo (13), foi vencido por 2 a 0, não sem dificuldades. Arthur Elias optou por Amanda Gutierres no setor de ataque, e a centroavante comemorou o desempenho.

— Fico feliz por ter contribuído com o gol e, mais ainda, por estrearmos com um resultado positivo. Esse grupo está muito focado e determinado, e eu também estou com esse objetivo muito claro: quero conquistar meu primeiro título com a Seleção. Vamos seguir trabalhando forte pra isso — disse a atleta.

Amanda Gutierres comemora gol do Brasil diante da Venezuela. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)

Já a Bolívia mostrou fragilidade na estreia e acabou goleada. A equipe é treinada por Rosana Gómez e aposta em jovens talentos, como a meio-campista Abigail Queiroz, que atua no futebol espanhol, além da atacante Ana Paula Rojas, do Bolívar.

Tudo sobre o jogo entre Brasil x Bolívia (onde assistir, horário, escalações e local):

Brasil x Bolívia - Copa América Feminian (2ª rodada)

📆 Data e horário: quarta-feira, 16, às 18h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, o Chillogalo, em Quito

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada), Globoplay (para assinantes), TV Brasil (TV aberta) e TV Brasil Play (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL: Lorena; Antônia, Tarciane, Isa Haas e Yasmin; Duda Sampaio, Angelina e Marta; Kerolin, Gio e Amanda Gutierres. Técnico: Arthur Elias.

BOLÍVIA: Jodi Medina; Eyda Serrudo, Lucerito Bravo, Érika Salvatierra, Aide Mendiola; Yaneth Viveros, Samantha Alurralde, Angelina Rivero; Ana Paula Rojas, Emilie Doerksen, Abi Quiroz.