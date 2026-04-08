A meio-campista Ary Borges, do Angel City e da Seleção Feminina, destacou o início da preparação para a Fifa Series como um passo importante rumo à Copa do Mundo que será disputada no Brasil. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (7), a jogadora ressaltou a importância da integração do grupo e da construção de uma mentalidade vencedora.

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— A gente está aqui para começar esse aquecimento para uma Copa do Mundo que a gente vai receber em casa. Temos objetivos muito definidos de nos preparar e fazer com que todo mundo se sinta integrado — disse a meia.

Ary também reforçou que, apesar do caráter preparatório, a competição já exige competitividade.

— Essa convocação faz parte do Fifa Series, e um dos objetivos é criar a cultura de ser um time campeão. A gente vem para melhorar nosso estilo de jogo, mas também para ganhar a competição — completou.

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Ary Borges durante treino em Cuiabá (MT). (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

A atleta ainda destacou o trabalho do técnico Arthur Elias, enfatizando a assimilação das ideias como fator-chave para o desempenho.

— O Arthur é um cara muito enérgico, vive o jogo com a gente. Eu cresci vendo os times dele jogarem e é especial reencontrá-lo aqui. Ele entende muito do futebol feminino e isso faz diferença. O mais importante é todo mundo entender as ideias dele e tentar fazer o nosso melhor. Com isso, as coisas dentro de campo tendem a acontecer — explicou.

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Vivendo fase mais madura na carreira, Ary relembrou a evolução desde a Copa de 2023 e o período de superação após lesão.

— A Ary amadureceu. Hoje estou mais adaptada à liga, mais madura. Ano passado foi especial por voltar à seleção e conquistar a Copa América. Vestir essa camisa é sempre especial (...) É passar tranquilidade para quem está chegando, fazer todo mundo se sentir à vontade. Qualidade todas têm, o importante é essa integração — analisou a jogadora.

Outro ponto enfatizado foi a importância de levar a seleção a diferentes regiões do país, ampliando o alcance da modalidade.

— É muito legal trazer a seleção para lugares que normalmente não recebem jogos. Isso faz com que meninas de estados como Maranhão ou Mato Grosso acreditem que também podem chegar aqui — afirmou a atleta, natural de São Luís (MA). Ary ainda deixou uma mensagem de incentivo:

— Acreditem nos sonhos de vocês. Eu já estive nesse lugar, achando distante, mas as oportunidades aparecem. É preciso agarrar com unhas e dentes — completou.