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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Relembre a última vez que a Seleção Feminina jogou em Cuiabá

Brasil goleou Nova Zelândia na sede da Fifa Series Feminina 2026

Giselly Correa Barata
Cuiabá (MT)
Dia 11/04/2026
13:33
Seleção Feminina goleou a Nova Zelândia por 5 a 1, em seu primeiro jogo na Arena Pantanal, em Cuiabá, em 1º de dezembro de 2015 Créditos: Divulgação/CBF
imagem cameraSeleção Feminina goleou a Nova Zelândia por 5 a 1, em seu primeiro jogo na Arena Pantanal, em Cuiabá, em 1º de dezembro de 2015. (Foto: Divulgação/CBF)
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Quase onze anos depois, a Seleção Feminina reencontra Cuiabá para estreitar sua relação com o torcedor local. Entre os dias 11 e 18 de abril, o Brasil enfrenta Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá na Arena Pantanal.

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A última e única apresentação na capital mato-grossense aconteceu em 1º de dezembro de 2015, na Arena Pantanal, quando o Brasil goleou a Nova Zelândia por 5 a 1, de virada, em amistoso preparatório para os Jogos Olímpicos do Rio.

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Como foi a goleada da Seleção Feminina

Naquela noite de 2015, a Seleção era comandada por Vadão. O Brasil saiu atrás no placar, mas transformou a desvantagem em domínio absoluto no segundo tempo. Poliana (hoje no Palmeiras) iniciou a virada, Érika (do Corinthians) colocou a equipe em vantagem, e o jogo ganhou contornos marcantes com os golaços de Formiga e Marta, este último com uma cavadinha para delírio da torcida brasileira. Debinha ainda completou a goleada.

Se em 2015 o objetivo era ajustar a equipe rumo aos Jogos do Rio de 2016, dez anos depois o foco passa pela consolidação de um time cada vez mais competitivo para a Copa do Mundo Feminina de 2027, a primeira na América do Sul e em solo brasileiro.

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Ingressos para a Fifa Series

As partidas da Fifa Series serão disputadas entre os dias 11 e 18 de abril, em Cuiabá, no Mato Grosso. Os ingressos variam entre R$ 30 e R$ 100 e serão comercializados exclusivamente pelo site facepassbrasil.com.br.

Confira preços:

  • Leste: R$ 50 (meia)
  • R$ 100 (inteira)
  • Oeste R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira)
  • Sul R$ 30 (meia)
  • R$ 60 (inteira)
  • Norte: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira)

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