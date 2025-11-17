No comando do futebol feminino do Vasco desde dezembro de 2023, Verônica Coutinho deixou o cargo nesta segunda-feira (17). O clube emitiu um comunicado informando o desligamento da treinadora e também da preparadora física Cássia Gouveia.

A técnica chegou à São Januário em maio daquele ano como auxiliar de Jorge Barcellos após bom trabalho em equipes femininas e masculinas do Serra Macaense. Quando o treinador aceitou a proposta do Botafogo, Verônica foi promovida ao cargo principal e liderou o time na campanha do título da Série A3 e acesso para a A2.

Confira a nota do clube:

Nos comentários da publicação, os tocedores criticaram a decisão e reforçaram o coro por maior investimento na modalidade: "Vamos trocar de técnica todo ano se não tivermos investimento no elenco feminino", afirmou uma torcedora; "vocês querem resultado sem investimento", exclamou outra vascaína.

Por suas redes sociais, Verônica publicou um agradecimento ao clube, veja:

"Obrigada, Vasco da Gama.

Hoje encerro meu ciclo no clube que me acolheu por um bom tempo, e saio orgulhosa e grata.

Juntos conquistamos um histórico título nacional, fiz grandes amizades, e vivemos momentos marcantes que ficarão na história e memória.

Agradeço a Tatiele Silveira por ter aberto as portas do clube para mim, e ao Gabriel Barreiro por me dado a oportunidade de ter dirigido esse clube pioneiro. Orgulho indescritível.

Não posso deixar de citar a comissão que faz o trabalho silencioso e que tanto fez diferença. Aos torcedores, obrigada pelas cobranças e apoio constante. E principalmente as atletas que se dedicam todos os dias para honrar a camisa do Vasco. Vocês são as estrelas do espetáculo e uma honra imensa ter trabalhado com todas vocês. Obrigada por todo dia a dia! Desejo ao clube, todo o sucesso e respeito máximo pela instituição. ✊🏽💢"

A reportagem do Lance! entrou em contato com o clube, que ainda não retornou sobre quem comandará as atividades até o fim de 2025 e sobre a sucessão do cargo.

Futebol feminino do Vasco em 2025

Nesta temporada, o Vasco iniciou o ano ficando na quarta colocação da Copa Rio, à frente de Pérolas Negras e atrás dos demais rivais. Depois, buscou o acesso para a primeira divisão do Brasileirão Feminino, mas não alcançou o objetivo. No Grupo A com Santos, Botafogo, Atlético-MG, Minas Brasília, Taubaté, Avaí Kindermann e São José, as Meninas da Colina ficaram em sexto lugar e não avançaram para o mata mata.

Na Copa do Brasil, passou pelo Minas Brasília na segunda fase e, na terceira, caiu para o São Paulo. Encerrando a temporada, foi até as semifinais do Carioca Feminino, mas foi eliminado pelo Flamengo.

