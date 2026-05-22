Nesta sexta-feira (22), a agenda do futebol conta com decisão na Europa, já que Lens e Nice farão a final da Copa da França, no Stade de France. O dia também conta com duelos do Campeonato Italiano, Série B do Campeonato Brasileiro e do Brasileirão Feminino.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 22 de maio de 2026):

Campeonato Italiano

15h45 – Fiorentina x Atalanta – ESPN 4 e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Copa da França (final)

16h – Lens x Nice – SportyNet

Campeonato Brasileiro - segunda divisão

19h – Náutico x Cuiabá – Sportv e Premiere

Campeonato Brasileiro Feminino

21h30 – Internacional (F) x Flamengo (F) – Sportv

Time feminino do Flamengo em ação (Foto: PaulaReis/Flamengo)<br>

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