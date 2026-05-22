Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (22/05/2026)
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Nesta sexta-feira (22), a agenda do futebol conta com decisão na Europa, já que Lens e Nice farão a final da Copa da França, no Stade de France. O dia também conta com duelos do Campeonato Italiano, Série B do Campeonato Brasileiro e do Brasileirão Feminino.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 22 de maio de 2026):
Campeonato Italiano
15h45 – Fiorentina x Atalanta – ESPN 4 e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Copa da França (final)
16h – Lens x Nice – SportyNet
Campeonato Brasileiro - segunda divisão
19h – Náutico x Cuiabá – Sportv e Premiere
Campeonato Brasileiro Feminino
21h30 – Internacional (F) x Flamengo (F) – Sportv
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