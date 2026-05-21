Fora de Campo

Emissora fará cobertura inédita da Women's Champions League

Final acontece em Oslo, na Noruega

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 21/05/2026
17:13
Lyon e Barcelona Feminino
Montagem Lance! Fotos: Twitter / Lyon; Site Oficial / Barcelona
A final da Uefa Women's Champions League acontecerá neste sábado (23), às 13h (de Brasília) em Oslo, na Noruega. A decisão será entre Barcelona (ESP) e Lyon (FRA), contando com uma transmissão com equipe in loco no Ullevaal Stadion e terá uma operação feminina na transmissão da partida.

A narração será de Camilla Garcia, com comentários de Mariana Pereira e reportagem de Mari Capra, que acompanham toda a semana da decisão na capital norueguesa trazendo bastidores, informações e conteúdos especiais sobre o evento. No Brasil, Renata Ruel será responsável pela análise de arbitragem, enquanto Natasha David comandará o intervalo da transmissão.

A cobertura começa ao meio-dia, com o SportsCenter Abre o Jogo. A bola rola às 13h, com transmissão pela ESPN e pelo Disney+.

Aitana Bonmatí conquistou sua segunda Bola de Ouro consecutiva (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Rivalidade histórica no futebol feminino

A final da UEFA Women's Champions League deste ano reunirá duas das principais forças do futebol feminino europeu em mais um capítulo de uma rivalidade que ganhou destaque nas últimas temporadas. Será a quarta decisão continental entre Lyon e Barcelona, com vantagem para a equipe francesa, vencedora em duas das três finais anteriores.

O Barcelona chega embalado após uma campanha dominante no mata-mata. A equipe catalã eliminou o Real Madrid com um agregado de 12 a 2 e depois superou o Bayern de Munique por 5 a 3 para garantir presença em sua sexta final consecutiva na competição.

Do outro lado, o Lyon assegurou vaga na decisão após passar por Wolfsburg e Arsenal. O clube francês venceu os confrontos por 4 a 1 e 4 a 3 no placar agregado, respectivamente, e tenta reconquistar o título europeu após quatro temporadas longe do topo.

Nesta temporada, a ESPN passou a transmitir a UEFA Women's Champions League, ampliando a cobertura dedicada ao futebol feminino internacional em sua programação.

