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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (21/05)

Cristiano Ronaldo pode conquistar título nacional hoje

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Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/05/2026
09:43
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Cristiano Ronaldo comemorando o segundo gol marcado (Foto: Fayez Nureldine/AFP)
imagem cameraCristiano Ronaldo comemorando gol pelo Al-Nassr (Foto: Fayez Nureldine/AFP)
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O dia de hoje reserva muitos bons jogos de futebol ao longo do dia! Com direito aos brasileiros Corinthians e Atlético-MG nas competições internacionais que disputam, esta quinta-feira reserva ainda a possibilidade de mais um troféu para Cristiano Ronaldo. Líder do Campeonato Saudita, basta vencer a 34ª e última rodada do Sauditão para que o Al-Nassr conquiste a taça.

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➡️ Al-Nassr x Damac: onde assistir, horário e escalações do jogo pela última rodada do Campeonato Saudita

Os jogos de hoje também reservam confrontos decisivos pela Copa Libertadores e pela Copa Sul-Americana, além de clássicos do futebol feminino, como Ferroviária x Palmeiras e Corinthians x Santos.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 21 de maio de 2026):

Libertadores

  1. Deportivo La Guaira x Independiente Rivadavia (19h) - Disney + e ESPN 4
  2. Universidade Católica x Barcelona SC (21h30) - Paramount +
  3. Peñarol x Corinthians - 21h30 ➡️ Onde assistir, horário e escalações do jogo da Libertadores

Sul-Americana

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Campeonato Paulista Feminino

  • Ferroviária x Palmeiras (18h) -  Sportv
  • Corinthians x Santos (19h15) - Record, CazéTV, HBO Max
  • São Paulo x Bragantino (21h) - SporTV
Palmeiras e Ferroviária disputaram semifinal do Paulistão Feminino 2025. (Foto: Rebeca Reis/Ag.Paulistão)
Clássicos do futebol feminino se destacam nos jogos de hoje (Foto: Rebeca Reis/Ag.Paulistão)

Campeonato Brasileiro sub-20

  • Bragantino x Grêmio - 15h
  • Vasco x América-MG - 15h
  • Bahia x Fortaleza - 15h
  • Athletico Paranaense x Botafogo - 15h
  • Flamengo x Santos - 21h30

Bundesliga Playoffs - Final (ida)

  1. Wolfsburg x Paderborn (15h30) - SporTV 2, CazeTV

Campeonato Saudita

  1. NEOM x Al Ettifaq - 15h
  2. Al lttihand x Al Qadisiyah - 15h
  3. Al Riyadh x Al Okhdood - 15h
  4. Al Fayha x Al Hilal - 15h
  5. Al Nassr x Damac - 15h ➡️ Onde assistir, horário e escalações da última rodada do Campeonato Saudita
  6. Al Hazem x Al Taawoun - 15h
  7. Al Kholood x Al Fateh - 15h

Eredivisie - Campeonato Holandês

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