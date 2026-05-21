O dia de hoje reserva muitos bons jogos de futebol ao longo do dia! Com direito aos brasileiros Corinthians e Atlético-MG nas competições internacionais que disputam, esta quinta-feira reserva ainda a possibilidade de mais um troféu para Cristiano Ronaldo. Líder do Campeonato Saudita, basta vencer a 34ª e última rodada do Sauditão para que o Al-Nassr conquiste a taça.

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➡️ Al-Nassr x Damac: onde assistir, horário e escalações do jogo pela última rodada do Campeonato Saudita

Os jogos de hoje também reservam confrontos decisivos pela Copa Libertadores e pela Copa Sul-Americana, além de clássicos do futebol feminino, como Ferroviária x Palmeiras e Corinthians x Santos.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 21 de maio de 2026):

Libertadores

Deportivo La Guaira x Independiente Rivadavia (19h) - Disney + e ESPN 4 Universidade Católica x Barcelona SC (21h30) - Paramount + Peñarol x Corinthians - 21h30 ➡️ Onde assistir, horário e escalações do jogo da Libertadores

Sul-Americana

Atlético Mineiro x CS Cienciano - 19h ➡️ Onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

➡️ Academia de Puerto Cabello x Juventud de las Piedras - 19h

Racing x Caracas FC - 21h

Blooming x Carabobo - 21h30

CSD Macará x Alianza Atlético - 23h

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Campeonato Paulista Feminino

Ferroviária x Palmeiras (18h) - Sportv

Corinthians x Santos (19h15) - Record, CazéTV, HBO Max

São Paulo x Bragantino (21h) - SporTV

Clássicos do futebol feminino se destacam nos jogos de hoje (Foto: Rebeca Reis/Ag.Paulistão)

Campeonato Brasileiro sub-20

Bragantino x Grêmio - 15h

Vasco x América-MG - 15h

Bahia x Fortaleza - 15h

Athletico Paranaense x Botafogo - 15h

Flamengo x Santos - 21h30

Bundesliga Playoffs - Final (ida)

Wolfsburg x Paderborn (15h30) - SporTV 2, CazeTV

Campeonato Saudita

NEOM x Al Ettifaq - 15h Al lttihand x Al Qadisiyah - 15h Al Riyadh x Al Okhdood - 15h Al Fayha x Al Hilal - 15h Al Nassr x Damac - 15h ➡️ Onde assistir, horário e escalações da última rodada do Campeonato Saudita Al Hazem x Al Taawoun - 15h Al Kholood x Al Fateh - 15h