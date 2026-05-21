Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (21/05)
Cristiano Ronaldo pode conquistar título nacional hoje
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O dia de hoje reserva muitos bons jogos de futebol ao longo do dia! Com direito aos brasileiros Corinthians e Atlético-MG nas competições internacionais que disputam, esta quinta-feira reserva ainda a possibilidade de mais um troféu para Cristiano Ronaldo. Líder do Campeonato Saudita, basta vencer a 34ª e última rodada do Sauditão para que o Al-Nassr conquiste a taça.
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Os jogos de hoje também reservam confrontos decisivos pela Copa Libertadores e pela Copa Sul-Americana, além de clássicos do futebol feminino, como Ferroviária x Palmeiras e Corinthians x Santos.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 21 de maio de 2026):
Libertadores
- Deportivo La Guaira x Independiente Rivadavia (19h) - Disney + e ESPN 4
- Universidade Católica x Barcelona SC (21h30) - Paramount +
- Peñarol x Corinthians - 21h30 ➡️ Onde assistir, horário e escalações do jogo da Libertadores
Sul-Americana
- Atlético Mineiro x CS Cienciano - 19h ➡️ Onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana
- Academia de Puerto Cabello x Juventud de las Piedras - 19h
- Racing x Caracas FC - 21h
- Blooming x Carabobo - 21h30
- CSD Macará x Alianza Atlético - 23h
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Campeonato Paulista Feminino
- Ferroviária x Palmeiras (18h) - Sportv
- Corinthians x Santos (19h15) - Record, CazéTV, HBO Max
- São Paulo x Bragantino (21h) - SporTV
Campeonato Brasileiro sub-20
- Bragantino x Grêmio - 15h
- Vasco x América-MG - 15h
- Bahia x Fortaleza - 15h
- Athletico Paranaense x Botafogo - 15h
- Flamengo x Santos - 21h30
Bundesliga Playoffs - Final (ida)
- Wolfsburg x Paderborn (15h30) - SporTV 2, CazeTV
Campeonato Saudita
- NEOM x Al Ettifaq - 15h
- Al lttihand x Al Qadisiyah - 15h
- Al Riyadh x Al Okhdood - 15h
- Al Fayha x Al Hilal - 15h
- Al Nassr x Damac - 15h ➡️ Onde assistir, horário e escalações da última rodada do Campeonato Saudita
- Al Hazem x Al Taawoun - 15h
- Al Kholood x Al Fateh - 15h
Eredivisie - Campeonato Holandês
- Ajax x Griningen (13h45) - ➡️ Clique para assistir no Disney+
- Utrecht x Heerenveen (16h) - ➡️ Clique para assistir no Disney+
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