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TV Globo confirma transmissões de jogos da Seleção Feminina na Fifa Series

Brasil enfrenta Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá em Cuiabá (MT)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 05/04/2026
16:53
Aline Gomes durante amistoso Brasil x México. (Foto: Lívia Villas Boas / Staff Images / CBF)
imagem cameraAline Gomes durante amistoso Brasil x México. (Foto: Lívia Villas Boas / Staff Images / CBF)
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A Globo confirmou a transmissão dos jogos da Seleção Feminina na Fifa Series, torneio amistoso que será disputado entre os dias 11 e 18 de abril, em Cuiabá (MT). Além da TV aberta, o grupo também exibirá partidas por meio da GE TV no YouTube. O evento reúne seleções como Canadá, Coreia do Sul e Zâmbia, com todos os confrontos concentrados na Arena Pantanal.

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Os duelos da Seleção terão exibição distribuída entre diferentes plataformas do grupo. A estreia contra a Coreia do Sul, no dia 11 de abril, às 21h30, será transmitida em rede aberta pela Globo e também na GE TV, no YouTube. Já o confronto diante da Zâmbia, no dia 14, no mesmo horário, terá transmissão do SporTV. O encerramento da participação brasileira, contra o Canadá, em 18 de abril, às 21h30, volta a ter exibição em TV aberta pela Globo.

A realização da Fifa Series no Brasil faz parte de uma estratégia maior de fortalecimento do futebol feminino no país, que se prepara para sediar a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027. A Globo, inclusive, já adquiriu os direitos de transmissão do Mundial, em parceria com a Cazé TV.

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Seleção Feminina
Flâmula da Seleção Brasileira em amistoso contra a Itália (Foto: Livia Villas Boas/CBF)

Agenda da Seleção na Fifa Series

11 de abril - Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

  • Brasil x Coreia do Sul - 21h30 (22h30 no horário de Brasília)

14 de abril - Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

  • Brasil x Zâmbia - 21h30 (22h30 no horário de Brasília)

18 de abril - Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

  • Brasil x Canadá - 21h30 (22h30 no horário de Brasília)

*Todas as partidas serão no horário local de Cuiabá (MT)

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