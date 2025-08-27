No primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino A2, o Botafogo perdeu por 1 a 0 para o Santos. Mesmo com a derrota em casa na terça-feira (26), o treinador Leo Goulart exaltou o desempenho de suas comandadas.

Finalista da A2 pela segunda vez, o Glorioso busca seu primeiro título nacional. No entanto, para conquistar essa taça, precisará passar pela melhor defesa do campeonato, vazada apenas cinco vezes. Os 90 minutos finais da decisão serão no sábado (30), na Vila Belmiro.

Santos insiste, marca no fim e abre vantagem sobre o Botafogo pelo título da Série A2

Mosaico, bateria e torcida animada: Botafogo tem apoio em jogo do Brasileirão A2

No duelo do Nilton Santos, o time carioca teve bom volume de jogo, mas não conseguiu concluir as jogadas. O treinador alvinegro analisou que a equipe cumpriu o plano de jogo e reconheceu a dificuldade no último passe.

— Aquilo que a gente se propôs a fazer, aquilo que a gente traçou como estratégia inicial, foi bem executado. A pressão alta, tentar ficar dentro do campo do adversário, agredir a baliza delas, faltou efetividade, de fato, e aquilo que não faltou para o Santos, que quase nos últimos lances do jogo, conseguiram uma transição e acabaram fazendo gol e saindo daqui com uma vantagem. Acho que, em termos de estratégia, aquilo que a gente traçou funcionou, a gente precisa ajustar algumas coisas, principalmente nesse momento de transição, que é uma coisa que a gente vem sofrendo na temporada, a gente precisa ajustar rápido, porque o próximo jogo já é no sábado, a gente precisa decidir esse título agora fora de casa. A vantagem é mínima, o jogo está completamente aberto e vamos lá para buscar reverter esse resultado, mantendo nossa característica, nossa identidade enquanto futebol, e voltar de Santos com o título.

Poucos dias separam as partidas, de modo que o foco inicial no pós-jogo é a recuperação das atletas. Muitas delas, inclusive, jogaram também pelo sub-20 em desafios duros pelo Brasileirão e Carioca da categoria, como Bebê, Basílio e Grazy. Assim, o plano do Botafogo passará por esse processo e então pelos ajustes em campo.

— Tudo começa com uma boa recuperação, acho que o jogo foi muito desgastante, a intensidade é altíssima, afinal, entre dois grandes times, exige muito do time fisicamente e psicologicamente. Nosso primeiro passo é recuperar essas jogadoras, para que elas estejam aptas a voltar para o campo, e aí não tem nada de carga, física propriamente dita, a gente vai mais fazer ajustes pontuais, um treino muito rápido, a viagem para Santos também é uma viagem desgastante para a gente, ainda temos esse deslocamento. Vamos tentar fazer o máximo possível, com os recursos que a gente tem, e a gente tem bons recursos para isso, para chegar inteiro de Santos, e conseguir reverter o saldo no jogo de hoje.

