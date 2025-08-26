menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Artilheiras da Série A2 se enfrentam em Botafogo e Santos

Santos e Botafogo duelam nesta terça-feira (26), às 21h

Laryh comemora gol pelo Santos (Foto: redes sociais)
imagem cameraLaryh comemora gol pelo Santos (Foto: Reprodução/Redes sociais)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Sharon Nigri Prais
São Paulo (SP)
Dia 26/08/2025
07:01
  • Matéria
Laryh, do Santos, e Júllia Moreira, do Botafogo, goleadoras do Brasileirão Feminino Série A2, duelam nesta terça-feira (26), às 21h (horário de Brasília), pelo jogo de ida da final. A bola rola no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ) e conta com transmissão da TV Brasil (canal aberto) e TV Brasil Play (streaming).

A artilharia da Série A2 Feminina 2025 tem Laryh, do Santos, na liderança com 8 gols em 11 jogos, sendo dois de pênalti. Logo atrás vêm Geovana Alves, do Fortaleza, e Júllia Moreira, do Botafogo, ambas com 6 gols.

Com 5 gols aparecem Natalinha, também do Fortaleza, e Ana Caroline, do Botafogo, que marcou um de pênalti. Outros destaques com 4 gols são Nayara Couto, do Avaí/Kindermann, Eduarda Balbino e Hadri, do Mixto, e Hingredy, do Atlético-MG. O top-10 fecha com Belén Spenig, do Itacoatiara FC, com 3 gols.

Santos aposta na experiência

Aos 37 anos, a atacante Laryh lidera a artilharia da segunda divisão nacional, com oito gols marcados na competição. Ela é a principal arma ofensiva do Peixe na temporada e vive sua segunda passagem com a camisa santista após passagem em 2020.

— A gente vai para esse jogo com a tensão redobrada, porque é um jogo muito importante, é muito importante você sair do primeiro jogo com um resultado bom, e mais importante ainda é não relaxar no segundo jogo, porque às vezes a gente pode fazer um resultado no primeiro jogo, e no segundo jogo entrar meio que relaxado, então a gente tem que ficar muito focado em fazer um bom jogo no primeiro jogo, e no segundo melhor ainda — disse, em entrevista ao Lance!.

Botafogo tem jovem artilheira

Do outro lado, as Gloriosas contam com a atacante Júllia Moreira, de apenas 22 anos. Na Série A2, ela balançou as redes em seis oportunidades e está na vice-artilharia da competição ao lado de Geovana Alves, do Fortaleza, que já despediu da competição.

BOTAFOGO X SANTOS
FINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO A2 2025 (JOGO DE IDA)

  • 📆 Data e horário: domingo, 26 de agosto, às 21h (horário de Brasília)
  • 📍 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
  • 📺 Onde assistir: TV Brasil e TV Brasil Play
Santos e Atlético Mineiro disputam o Brasileirão Feminino A2
Reinaldo Campos/ Santos F.C.

