Artilheiras da Série A2 se enfrentam em Botafogo e Santos

Laryh, do Santos, e Júllia Moreira, do Botafogo, goleadoras do Brasileirão Feminino Série A2, duelam nesta terça-feira (26), às 21h (horário de Brasília), pelo jogo de ida da final. A bola rola no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ) e conta com transmissão da TV Brasil (canal aberto) e TV Brasil Play (streaming).

continua após a publicidade

A artilharia da Série A2 Feminina 2025 tem Laryh, do Santos, na liderança com 8 gols em 11 jogos, sendo dois de pênalti. Logo atrás vêm Geovana Alves, do Fortaleza, e Júllia Moreira, do Botafogo, ambas com 6 gols.

Com 5 gols aparecem Natalinha, também do Fortaleza, e Ana Caroline, do Botafogo, que marcou um de pênalti. Outros destaques com 4 gols são Nayara Couto, do Avaí/Kindermann, Eduarda Balbino e Hadri, do Mixto, e Hingredy, do Atlético-MG. O top-10 fecha com Belén Spenig, do Itacoatiara FC, com 3 gols.

continua após a publicidade

Santos aposta na experiência

Aos 37 anos, a atacante Laryh lidera a artilharia da segunda divisão nacional, com oito gols marcados na competição. Ela é a principal arma ofensiva do Peixe na temporada e vive sua segunda passagem com a camisa santista após passagem em 2020.

— A gente vai para esse jogo com a tensão redobrada, porque é um jogo muito importante, é muito importante você sair do primeiro jogo com um resultado bom, e mais importante ainda é não relaxar no segundo jogo, porque às vezes a gente pode fazer um resultado no primeiro jogo, e no segundo jogo entrar meio que relaxado, então a gente tem que ficar muito focado em fazer um bom jogo no primeiro jogo, e no segundo melhor ainda — disse, em entrevista ao Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Botafogo tem jovem artilheira

Do outro lado, as Gloriosas contam com a atacante Júllia Moreira, de apenas 22 anos. Na Série A2, ela balançou as redes em seis oportunidades e está na vice-artilharia da competição ao lado de Geovana Alves, do Fortaleza, que já despediu da competição.

➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal!

BOTAFOGO X SANTOS

FINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO A2 2025 (JOGO DE IDA)

📆 Data e horário: domingo, 26 de agosto, às 21h (horário de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: TV Brasil e TV Brasil Play